PRAŠINSKA PIJAVICA

VIDEO Snimio je 'Dust devila' u Zagrebu: 'Ta pijavica je krenula, potrgala nam je suncobran...'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Snimio je 'Dust devila' u Zagrebu: 'Ta pijavica je krenula, potrgala nam je suncobran...'
Foto: Čitatelj 24sata

Prašinski vrtlog, odnosno 'Dust devil' je najčešće bezopasna pojava, iako u svom jačem obliku može uzrokovati materijalnu štetu.

Radili smo svoj posao na ulici kad se pored nas pojavila ta pijavica, krenula prema nama i potrgala suncobran, to se vidi i na videu, ispričao nam je čitatelj koji je u ponedjeljak svjedočio 'prašinskoj pijavici'

Prašinski vrtlog u Zagrebu 00:47
Prašinski vrtlog u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako kaže, bio je normalan sunčan dan, nije bilo ni vjetra.

Prašinski vrtlog, odnosno 'Dust devil' je najčešće bezopasna pojava, iako u svom jačem obliku može uzrokovati materijalnu štetu. 

Najčešće traje kratko, do jedne minute. Uzdizanje tog vrućeg zraka uzrokovano je naglim zagrijavanjem ravne površine.

Konvencija toplog zraka prema sloju hladnijeg može se održati određeno vrijeme, a pritom se formira stup vrućeg zraka što uzrokuje daljnje pomicanje okolnog zraka prema centru rotacije, čime sustav postaje samoodrživ.

