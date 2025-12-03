VIDEO Snimka iz Trilja šokirala! Policajac u kombiju udara uhićenika, oglasila se policija...

U Trilju je danas zabilježen neugodan prizor, na snimci iz policijskog kombija vidi se policajac kako udara uhićenika, piše Dalmatinski portal. S obzirom na uznemirujuće snimke koje su se proširile društvenim mrežama o svemu se oglasila i policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Policijska brutalnost u Trilju

Iz PU su potvrdili da su policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, odnosno radili na dovođenju okrivljenika koji je, kako navode, najprije verbalno, a zatim i fizički napao policajca.

- Nakon napada, policijski službenik je nad osobom uporabio sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Prilikom privođenja došlo je do događaja sa snimke - kazali su iz policije.

Dodaju kako su o snimci obavijestili Državno odvjetništvo te da je u tijeku kriminalističko istraživanje. Uhićeni muškarac, prema njihovim navodima, nema vidljivih ozljeda, no zbog okolnosti je prevezen na liječnički pregled.

- Nakon kriminalističkog istraživanja o utvrđenim činjenicama obavijestit ćemo nadležno Državno odvjetništvo i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika - zaključuju iz policije.