Obavijesti

News

Komentari 0
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

VIDEO Snimka iz Trilja šokirala! Policajac u kombiju udara uhićenika, oglasila se policija...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Snimka iz Trilja šokirala! Policajac u kombiju udara uhićenika, oglasila se policija...
1
Foto: Dalmatinski portal

Iz PU su potvrdili da su policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali po nalogu Županijskog državnog odvjetništva...

U Trilju je danas zabilježen neugodan prizor, na snimci iz policijskog kombija vidi se policajac kako udara uhićenika, piše Dalmatinski portal. S obzirom na uznemirujuće snimke koje su se proširile društvenim mrežama o svemu se oglasila i policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policijska brutalnost u Trilju 00:20
Policijska brutalnost u Trilju | Video: Čitatelj 24sata

Iz PU su potvrdili da su policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, odnosno radili na dovođenju okrivljenika koji je, kako navode, najprije verbalno, a zatim i fizički napao policajca.

- Nakon napada, policijski službenik je nad osobom uporabio sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Prilikom privođenja došlo je do događaja sa snimke - kazali su iz policije.

VELIKA ISTRAGA 24sata Kako su 'operirali' Mihalići: Od Kineza uzeli znanje, proizvodili u Turskoj, dali su oprati novac
Kako su 'operirali' Mihalići: Od Kineza uzeli znanje, proizvodili u Turskoj, dali su oprati novac

Dodaju kako su o snimci obavijestili Državno odvjetništvo te da je u tijeku kriminalističko istraživanje. Uhićeni muškarac, prema njihovim navodima, nema vidljivih ozljeda, no zbog okolnosti je prevezen na liječnički pregled.

- Nakon kriminalističkog istraživanja o utvrđenim činjenicama obavijestit ćemo nadležno Državno odvjetništvo i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika - zaključuju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!

Najveći dobitak ostvaren u Hrvatskoj bio je u kategoriji 3+1, gdje je 262 dobitnika osvojilo po 21 euro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025