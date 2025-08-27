Obavijesti

LUKSUZNO IMANJE

VIDEO Snimka Orbanove palače postala je hit na internetu, on tvrdi da je to 'skromna farma'

Foto: Hadházy Ákos/Facebook

Snimka prikazuje pomno njegovani vrt, bazen i ogromnu blagovaonu, što dokazuje da se radi o "luksuznom imanju", a ne skromnoj farmi kako to tvrdi njezin vlasnik, rekao je zastupnik Akos Hadhazy

Videosnimku "palače" koja pripada ocu mađarskog premijera Viktora Orbana vidjelo je na Facebooku 700.000 ljudi, a snimku je objavio nezavisni zastupnik u parlamentu poznat po borbi protiv korupcije.

Snimka prikazuje pomno njegovani vrt, bazen i ogromnu blagovaonu, što dokazuje da se radi o "luksuznom imanju", a ne skromnoj farmi kako to tvrdi njezin vlasnik, rekao je zastupnik Akos Hadhazy. Objasnio je da je sve snimio prošli tjedan kada se sam pozvao na to imanje. Njegov video uradak je do srijede prikupio 700.000 pregleda.

Ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je optužio zastupnika da je ulaskom na posjed bez dozvole prekršio zakon.  

Posljednjih godina brojna novinska izvješća sugeriraju da Viktor Orban koristi vilu Hatvanpuszta kao privatno utočište. "Palača" se nalazi nedaleko od njegovog rodnog grada Felcsut, oko 34 kilometra zapadno od Budimpešte.Premijer negira da je vlasnik dvorca.

Njegov otac, 84-godišnji Gyozo, nedavno je za provladin tabloid Bors rekao da je kupio Hatvanpuszta 2011. kako bi tamo obnovio farmu koju je podigao habsburški nadvojvoda u 19. stoljeću.

EU je zamrznuo 19 milijardi eura sredstava za tu srednjoeuropsku zemlju, najviše zbog sumnji na korupciju u javnoj nabavi. Orbanova vlada odbacuje optužbe za korupciju.

