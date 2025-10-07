VIDEO Šokantna snimka s A3! Pogledajte divljaka što radi: 'Čudo je da nema više mrtvih'

Ovo je primjer kako pojedinci voze po gužvi na zagrebačkoj obilaznici. Svakodnevne nesreće i mrtvi ne bi trebali nikoga čuditi, kazao nam je šokirani čitatelj koji nam je poslao šokantnu snimku neoprezne vožnje po obilaznici u utorak ujutro kada su na cesti, uglavnom, najveće gužve u danu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Vožnja zagrebačkom obilaznicom | Video: 24sata Video

Na snimci se vidi kako se vozač pri velikoj brzini ubacuje ispred snimatelja koji je u lijevoj traci. Potom se nabio vrlo blizu automobilu ispred njega i nije ga mogao zaobići jer je auto bio i u desnoj traci. Pa je obojicu pretjekao po zaustavnoj traci!

- Kada pogledamo kako neki voze, pravo je čudo da nema i više žrtava. Ova neoprezna vožnja dogodila se na autocesti A3 u smjeru Slavonskog broda oko jednog km prije izlaza Buzin, nešto prije 7.30 sati - ispričao nam je čitatelj.

Poslali smo snimku zagrebačkoj policiji, njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.