KOD ZAPREŠIĆA

VIDEO Šokantno! Romobil pod autom u Pušći. Vozač u bolnici

Piše Iva Tomas,
VIDEO Šokantno! Romobil pod autom u Pušći. Vozač u bolnici
Utvrđuju se okolnosti nesreće

U sudaru auta i romobila u utorak u 10:50 jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća dogodila se u općini Pušća kod Zaprešića.

Prometna nesreća u Pušći 01:11
Snimka je nastala oko 12:30 sati, a policija je još uvijek bila na terenu.

Vozila su također još bila na cesti, a vozači su ih zaobilazili suprotnom trakom uz regulaciju policije.

Policija utvrđuje sve okolnosti nesreće.

