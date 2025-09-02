Utvrđuju se okolnosti nesreće
KOD ZAPREŠIĆA
VIDEO Šokantno! Romobil pod autom u Pušći. Vozač u bolnici
U sudaru auta i romobila u utorak u 10:50 jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća dogodila se u općini Pušća kod Zaprešića.
Snimka je nastala oko 12:30 sati, a policija je još uvijek bila na terenu.
Vozila su također još bila na cesti, a vozači su ih zaobilazili suprotnom trakom uz regulaciju policije.
Policija utvrđuje sve okolnosti nesreće.
