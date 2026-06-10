VIDEO Šokirani radnici tvrtke iz Zagorja: 'U trenu je sve nestalo, što će biti s 250 radnika sada?'

Žalosno je ovo gledati. radio sam tu prije, bilo je divno tu raditi. Firma je radila i napredovala. 250 ljudi je tu radilo, kako će oni sada posao naći. Znao sam da će se kad tad ovo dogoditi. Gledam i ne vjerujem, ispričao je za 24sata jedan od bivših radnika tvrtke Prostoria u u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja. Tamo je u poslijepodnevnim satima izbio veliki požar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Izbio požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria | Video: 24sata/Željko Lukunić/Pixsell

Na terenu je više od 70 vatrogasaca, a predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber za Hinu je rekao kako zbog intervencije, koja je još u tijeku, trenutno ne može iznositi detaljnije informacije o požaru.

Pustodol Začretski: Izbio požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Situacija je još uvijek vrlo ozbiljna, pokušavamo požar zaustaviti u okvirima u kojima smo ga pronašli. Za sada smo digli sve snage koje imamo. U komunikaciji smo i s glavnim vatrogasnim zapovjednikom - rekao je Skuliber.

Osim bivših i sadašnjih radnika tvrtke, tu je bilo i obližnjih susjeda koje je zatekao požar.

- Iznenada je krenuo gusti dim, bilo nas je strah. Nismo znali što se događa, krenule su sirene, a mi smo gledali kako sve gori i nestaje. Pretužno - rekao je jedan od prvih susjeda.

Galerija požarišta

S druge strane, bilo je i onih radnika koji nisu ništa htjeli reći, neki su i pustili suze na ove tužne prizore.

- 13 godina sam ovdje radio. Požar je krenuo kad je moja smjena bila gotova. Pod velikim sam šokom, ne znam što bih mislio - ispričao je jedan od onih koji su ipak željeli nešto reći.

- Mi smo u proizvodnji. katastrofa je ovo. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen. Teško nam je, u jednom trenu je sve nestalo. Sad gledamo kako izgara do kraja i to malo što je ostalo. Ne znam što nam nosi sutra. Dugo sam tu radio u proizvodnji - dodao je drugi.

Načelnik: 'Ovo je katastrofa

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos kratko je izjavio kako je riječ o ozbiljnoj situaciji. „Katastrofa, borimo se s požarom”, rekao je.

Pustodol Začretski: Izbio požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prema navodima lokalnih medija, požar je izbio kod manje nadstrešnice u blizini koje se nalazila veća količina otpadne spužve, no okolnosti izbijanja vatre zasad nisu službeno potvrđene.

Prostoria je jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja, sa sjedištem i proizvodnim pogonom u Pustodolu Začretskom, a svoje proizvode izvozi na brojna inozemna tržišta.

Zasad nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o razmjerima materijalne štete.