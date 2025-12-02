VIDEO Španjolska razbila ćeliju koja je planirala ‘rasni rat’, bili su spremni na napade...

U zajedničkoj operaciji španjolske policije i Europola u istočnoj pokrajini Castellón uhićena su trojica članova terorističke organizacije The Base, globalne neonacističke mreže poznate po zagovaranju rasnog rata i bijele supremacije.

The Base, osnovana u SAD-u 2018., djeluje kao decentralizirana mreža malih operativnih ćelija koje se obučavaju u paravojnim kampovima diljem svijeta. Ideološki temelj skupine je suprematizam, militantni akceleracionizam te priprema za ono što naziva “rasnim ratom”. Organizacija je u nizu zapadnih zemalja, uključujući države Europske unije, Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju i Novi Zeland, službeno označena kao teroristička.

Prva otkrivena ćelija u Španjolskoj

Španjolska Policia Nacional potvrdila je da su uhićenja rezultat trodnevne operacije koja se odvijala u Madridu i Valenciji. Prema priopćenju, riječ je o prvoj akceleracionističkoj ćeliji te organizacije otkrivenoj na španjolskom teritoriju.

Tijekom pretresa policija je zaplijenila vatreno oružje, replike pušaka, streljivo, noževe te vojnu taktičku opremu, kao i propagandne materijale i neonacističke predmete. Trojica osumnjičenih terete se za pripadnost terorističkoj organizaciji, regrutiranje, indoktrinaciju i obuku za terorističke aktivnosti te ilegalno posjedovanje oružja.

Kontakti s osnivačem i obuka za napade

Istraga je započela početkom godine nakon što su službenici za borbu protiv terorizma identificirali izrazito radikaliziranu osobu povezanu s ideologijom The Basea. Naknadno su otkrivena još dva člana ćelije, a trojac je prema navodima policije prošao taktičke treninge koristeći paravojne metode i materijale.

Vjeruje se da je vođa skupine bio u izravnom kontaktu s osnivačem organizacije Rinaldom Nazzarom, koji je nedavno pozvao na konsolidaciju ćelija na globalnoj razini i poticanje selektivnih napada usmjerenih na destabilizaciju zapadnih demokratskih sustava.

Radikalizacija preko interneta

Osumnjičenici su, prema službenim podacima, koristili društvene mreže za regrutiranje simpatizera, dijeljenje akceleracionističkih sadržaja i veličanje nasilnih djela drugih ekstremističkih skupina.

“Posljednjih mjeseci osumnjičenici su pojačali svoj radikalni diskurs i otvoreno zagovarali nasilne akcije, izjavljujući da su spremni provoditi selektivne napade za tu ideju. Uočeno gomilanje oružja i takvog materijala navelo je policiju na akciju”, priopćio je Europol.

Uhićenje trojice osumnjičenih predstavlja prvog službeno razbijenog akceleracionističkog čvora te organizacije u Španjolskoj, dok istraga o potencijalnim povezanim mrežama i dalje traje.