VIDEO Srbi o smrti krvnika: Od faktografije o ratnom zločinu do veličanja Ratka Mladića

Smrt Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika vojske bosanskih Srba, osuđenog na doživotnu robiju zbog ratnih zločina u BiH, udarna je vijest u četvrtak u srbijanskim medijima koji izvješćuju s različitih stajališta - od činjenica na kojima se temeljila presuda Haškog suda (ICTY) do ocjena da je osuđen za "navodni genocid" u Srebrenici.

Pokretanje videa... VIDEO Ovako su u Beogradu reagirali na smrt Mladića: 'Velika tuga' | Video: 24sata/Reuters

Službeni Beograd, kojem se u međunarodnim krugovima često spočitava da tolerira ili potiče poricanje ratnih zločina, zasad nije reagirao na vijest o Mladićevoj smrti.

Ranije ove godine Beograd je pokušao ishoditi puštanje Mladića na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je 20. travnja Ratka Mladića i od Rezidualnog mehanizma (MICT), predajući jamstvo vlade u Beogradu, zatražio da se ga se pusti na liječenje na slobodi.

Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) priopćila je u svom izvješću koncem lipnja ove godine da genocid u Srebrenici i dalje predstavlja najčešće porican zločin, s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u 2025.

Ratko Mladić, koji je osuđen pred Haškim sudom (ICTY) za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. godine nalazio se u pritvorskoj bolnici i bio pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja, preminuo je danas u dobi od 85. godina.

Agencija Tanjug navodi da je Mladić, "za većinu Srba veliki patriot, a za sve Bošnjake ratni zločinac", te da je "još jedan Srbin osumnjičen, optužen i presuđen u Haškom tribunalu 1995. godine na doživotni zatvor po 10 od 11 točaka optužnice, uključujući navodni genocid u Srebrenici".

Kaznu je, dodaje Tanjug, služio u pritvorskoj jedinici u Sheveningenu, "a njegov život je u dužem vremenskom periodu bio ugrožen bolešću", dok su njegova obitelj i odvjetnici podnosili više zahtjeva da ga se pusti na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji, ali su svi ti zahtjevi odbijeni.

"Odbijanje Den Haaga da pusti Mladića na liječenje uz obitelj mnogi su tumačili kao naknadnu presudu da on bude osuđen na smrt", navodi agencija, dodajući da je Mladić tijekom boravka u pritvoru imao dva moždana i srčani udar.

Radio-televizija Srbije (RTS), faktografski navodeći Mladićev životopis, njegovu karijeru časnika u nekdašnoj JNA, a potom i u vojsci bosanskih Srba, podjeća na presudu u ICTY-a. Također, RTS, uz beogradski dnevnik Večernje novosti, podsjeća da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sredinom kolovoza tražio da se Mladiću omogući da "posljednje dane života provede kod kuće", ali je taj zahtjev odbijen.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik tabloida i TV Informer, vrlo bliskih srbijanskom šefu države, ocjenio je kako "prava vijest danas ne treba glasiti da je preminuo Ratko Mladić, već da je ubijen u Haškom tribunalu". Vučićević, uz izjavu sućuti obitelji, navodi da je Haški sud "teroristička organizacija koja ima za cilj da osudi Srbe za genocid, a sada je ubila generala" i da će "to što su njemu uradili u Hagu ostati vječita bruka međunarodne pravde".

Nevladini mediji uglavnom također izvještavaju o Mladićevom smrti, podsjećajući da je on prije izručenja Haškom sudu uhićen poslije 16 godina bijega i skrivanja 25. svibnja 2011. u selu Lazarevo kod Zrenjanina u kući jednog od svojih rođaka, te da su njegov bijeg od suda pratile brojne proturječnosti.

Liberalni dnevnik Danas navodi da je Mladićeva obitelj 2010. zatražila da se Mladića proglasi mrtvim, ali je Haški sud odbio taj zahtjev.