VIDEO 'Srednjoškolcima treba besplatan obrok u danu, a veća satnica pomoćnicima u nastavi'

Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić poručila je u srijedu da će, pobjedi li na izborima, osigurati zagrebačkim srednjoškolcima jedan besplatan obrok dnevno dok su na nastavi, kao i povećati satnicu za pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U srednjoj školi djeca nemaju osiguran obrok, u srednjoj školi o prehrani naše djece ne brine se nitko, u pauzi horde mladih trče preko ceste i hitaju prema lancima da se nahrane - kazala je Selak Raspudić na konferenciji za novinare ispred zagrebačke IX. gimnazije i obećala da će osigurati besplatne obroke za oko 36 tisuća zagrebačkih srednjoškolaca.

Tvrdi to bi godišnje koštalo oko 11 milijuna eura.

- Imamo ogroman problem s pretilošću, na nezavidnom smo trećem mjestu po pretilosti u cijeloj Europi i unatoč tome ostavljamo našu djecu na milost i nemilost fast food-ovima i nekvalitetnih pekarnica gdje jedino mogu pronaći svoj obrok. Ako je država mogla dati jedan besplatan obrok za svakog osnovnoškolca, u čemu je problem da grad s najvećim proračunom u državi, od tri milijarde eura, osigura jedan obrok za sve srednjoškolce - upitala je Selak Raspudić.

Zagreb: Konferencija za medije Marije Selak Raspudić | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Spočitnula je i trenutačnoj gradskoj upravi što ne pokriva razliku cijene obroka za djecu u osnovnim školama, koju roditelji sami plaćaju. Osim toga, Selak Raspudić obećala je da će posebno biti senzibilna za one najosjetljivije, djecu s teškoćama , odnosno povećati satnicu pomoćnicima u nastavi.

- Satnica za one koji će predavati građanski odgoj plaćat će se 10 eura neto, a satnica za one koji podučavaju djecu s poteškoćama plaća se 8,25 eura bruto što je otprilike pet eura neto... meni to nije prihvatljivo - rekla je.

Pritom je podsjetila na aktivizam gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i poručila mu, ako ga Ministarstvo obrazovanja ignorira kako bi se riješio neki konkretan problem, neka sjedne u tramvaj, prošeta do Ministarstva , stane ispred i pričeka ministra.

Zagreb: Konferencija za medije Marije Selak Raspudić | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kada osjeti takav tip konkretnog djelovanja morat će i on reagirati, najlakše se izvlačiti na birokraciju i prebaciti lopticu između Grada i države - kazala je.

U završetku kampanje, istaknula je, želi poslati svoje najvažnije političke poruke, one koje se tiču ljudi. "Grad nisu samo ceste, stadioni, zgrade, komunalije i otpad, grad su prije svega ljudi”, poručila je Selak Raspudić.