KAD SE MALE RUKE SLOŽE

VIDEO Stablo palo na tračnice: 'Putnici su izašli van, bez puno razmišljanja, svi su radili...'

Piše Luka Safundžić,
Foto: čitatelj/24sata

Dvadesetak putnika spontano je izašlo iz vlaka i, bez puno riječi, organizirano prionulo poslu nakon što se stablo srušilo na pruzi između Rovišća i Bjelovara

Svi su odjednom krenuli micati stablo da bi došli vlakom u Bjelovar, jer svi bi mi došli kući, ispričao nam je čitatelj, opisujući nesvakidašnji prizor koji se danas odvio na željezničkoj pruzi između Rovišća i Bjelovara. Uslijed naglog nevremena koje je zahvatilo to područje, na tračnice je palo stablo i zaustavilo promet vlaka. 

Putnici pomakli stablo kako bi vlak mogao proći | Video: Čitatelj 24sata

Putnici su se, kako kaže naš čitatelj, u jednom trenutku našli u neizvjesnoj situaciji, vlak je stao, a razlog je ubrzo postao vidljiv.

- Vlak je odjednom stao, vidjeli smo da je stablo palo - kaže čitatelj. Dvadesetak putnika spontano je izašlo iz vlaka i, bez puno riječi, organizirano prionulo poslu. 

Zajedničkim snagama uspjeli su maknuti stablo s tračnica i omogućiti nastavak vožnje. Cijela akcija trajala je svega dvadesetak minuta.

FOTO Pogledajte tužne prizore s Mirogoja: Padala su stabla, oštećeni su i mnogi grobovi

Nakon što je vlak prošao prepreku, putnici su drvo maknuli s pruge kako bi osigurali prolaz

- Bilo nas je oko 20 koji smo micali. Sve je trajalo 20-ak minuta - kaže čitatelj.
 

