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VIDEO Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja'

Piše Laura Šiprak,
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VIDEO Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja'
Foto: Čitatelj 24sata
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Uskok vjeruje da je u i oko silosa PPK Velebit zakopano i odloženo 37 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada. Imamo snimke kako to izgleda unutra, vreće su skoro do prozora

Fond za zaštitu okoliša zaprimio je i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, za koji u prethodnom postupku nije bilo zainteresiranih ponuditelja, ovoga su puta pristigle dvije ponude. Istodobno su otvorene ponude i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz tzv. „big bag“ vreća, za što su također zaprimljene dvije ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata, rekli su iz Fonda za zaštitu okoliša u utorak. Pripremaju i natječaj za uklanjanje najzahtjevnijeg dijela: zakopanog otpada. A tu su još i vreće iz samog silosa. 24sata je u posjedu snimki napravljenih nedugo nakon uhićenja u veljači 2025. godine. 

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Smeće ispod silosa u Gospiću VIDEO
Smeće ispod silosa u Gospiću | Video: Čitatelj 24sata

Kako kaže naš izvor blizak istrazi, uz te vreće unutar silosa i pune podrume, otpad je i između stijenki zidova. Naime, kad je silos građen, služio je za spremanje žita i brašna. Kako je brašno izrazito zapaljivo, zidovi su građeni od dvije stijenke između kojih je prostor za cirkuliranje zraka.

ponude za sanaciju Marija Vučković o otpadu u Gospiću: 'Izvođača bismo mogli odabrati za 7 do 10 dana...'
Marija Vučković o otpadu u Gospiću: 'Izvođača bismo mogli odabrati za 7 do 10 dana...'
IMAMO I SNIMKE Sumnjivi kamioni, bageri... Što je zakopano na Rakitovcu? O ovome su 24sata pisala 2025.
Sumnjivi kamioni, bageri... Što je zakopano na Rakitovcu? O ovome su 24sata pisala 2025.

- To su sve napunili, pokazali su mi. Puni su zidovi, vreće u silosu su natrpane, za to još nema natječaja. U podrumu ima i kanti žbuke, boje, lakova - govori izvor za 24sata. 

OBJAVILI PRIOPĆENJE Fond potvrdio: Za sanaciju 4.500 tona otpada stigle dvije ponude, evo što sada...
Fond potvrdio: Za sanaciju 4.500 tona otpada stigle dvije ponude, evo što sada...

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Komentari 32
Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'
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Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Još 2023. navodno je poslan mail na Ličko-senjsku Županiju, Grad i komunalne djelatnike o otpadu u silosu. Uključeni tvrde da ga nikad nisu primili. Karlo Starčević upire prstom u Andriju Mikulića i vrh države
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI

Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava

Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
KOMENTAR: BORIS RAŠETA

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