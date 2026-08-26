VIDEO Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja'

Fond za zaštitu okoliša zaprimio je i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, za koji u prethodnom postupku nije bilo zainteresiranih ponuditelja, ovoga su puta pristigle dvije ponude. Istodobno su otvorene ponude i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz tzv. „big bag“ vreća, za što su također zaprimljene dvije ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata, rekli su iz Fonda za zaštitu okoliša u utorak. Pripremaju i natječaj za uklanjanje najzahtjevnijeg dijela: zakopanog otpada. A tu su još i vreće iz samog silosa. 24sata je u posjedu snimki napravljenih nedugo nakon uhićenja u veljači 2025. godine.

Pokretanje videa... VIDEO Smeće ispod silosa u Gospiću | Video: Čitatelj 24sata

Kako kaže naš izvor blizak istrazi, uz te vreće unutar silosa i pune podrume, otpad je i između stijenki zidova. Naime, kad je silos građen, služio je za spremanje žita i brašna. Kako je brašno izrazito zapaljivo, zidovi su građeni od dvije stijenke između kojih je prostor za cirkuliranje zraka.

- To su sve napunili, pokazali su mi. Puni su zidovi, vreće u silosu su natrpane, za to još nema natječaja. U podrumu ima i kanti žbuke, boje, lakova - govori izvor za 24sata.