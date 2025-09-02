VIDEO Strašna snimka sa Stare zagorske: 'Pogledajte što radi! Pa skoro ga je kamion pokupio!'

Jučer je na Staroj zagorskoj nastala snimka na kojoj se vidi kako auto vrluda i prelazi u suprotnu traku, a brojne je zaprepastila. Korisnici Facebooka su, osim upitne vožnje snimljenog automobila, primijetili i još nešto.

- Tipičan dan na Staroj zagorskoj, napisali su u opisu objave na Facebook stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija.

Iz suprotnog smjera prvo je naišao kamion u kojeg se auto skoro zabio, a nakon toga sudar je jedva izbjegnut i s automobilima koji su naišli nakon kamiona.

Ispod objave se nižu komentari, a brojni se ne čude takvoj vožnji na Staroj zagorskoj.

"Jedan policajac motorist bi na toj cesti u mjesec dana otplatio i taj motor i svoju godišnju bruto plaću", "Od ovakvih bi i policajac nastradao", "Piše poruke" - neki su od komentara.

Međutim, pažnju je privukla i glazba koja se čuje u pozadini. Korisnici Facebooka ipak su više pažnju obratili na to što snimatelj sluša nego na automobil koji je snimio.

"Rastužilo mu se od tvoje muzike", "Više mi smeta to zavijanje,kao da.netko mačku za rep nateže...", "Bježao od tvog zavijanja", "Kad se netko s ovakvim "muzickim repertoarom" žali na druge" - komentirali su.