Prema podacima DHMZ-a danas se očekuje sunčano, uz promjenjivu naoblaku ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom
VIDEO Strašna tuča u Zagrebu: 'Nisam dugo vidio ovakvo što, nebo se samo zacrnilo, strašno'
Jako nevrijeme praćeno ledom pogodilo je u petak nešto prije 14 sati zagrebačko područje.
- Jako je padalo, sve je bijelo, kao da je kamenje padalo. Bilo je veličine lješnjaka, čak i veće od toga - prokomentirala je čitateljica.
Kako kaže nije dugo vidjela ovakvo što.
- Nisam dugo vidjela ovakvo što, dugo da se u jednu minutu sve zabijelilo, baš je jako bilo - rekao je čitatelj.
Led je padao na Gajnicama, Vrapču, Stenjevcu, Jankomiru, Kustošiji, Malešnici, centru...
- Dio centra doslovce pliva. Sve je trajalo par minuta. Led je bio kao lješnjak. Ovakvo što nikad nisam vidjela, samo se nebo zacrnilo - govori drugi čitatelj.
Također zagrebačka regija nalazi se u zelenom, što znači da nema upozorenja.
