NEVRIJEME U METROPOLI

VIDEO Strašna tuča u Zagrebu: 'Nisam dugo vidio ovakvo što, nebo se samo zacrnilo, strašno'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
15
Foto: Čitatelj 24sata

Prema podacima DHMZ-a danas se očekuje sunčano, uz promjenjivu naoblaku ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom

Jako nevrijeme praćeno ledom pogodilo je u petak nešto prije 14 sati zagrebačko područje.

15
Foto: Čitatelj 24sata

- Jako je padalo, sve je bijelo, kao da je kamenje padalo. Bilo je veličine lješnjaka, čak i veće od toga - prokomentirala je čitateljica. 

Tuča pogodila Hrvatsku 00:08
Tuča pogodila Hrvatsku | Video: čitatelj/24sata

Kako kaže nije dugo vidjela ovakvo što. 

- Nisam dugo vidjela ovakvo što, dugo da se u jednu minutu sve zabijelilo, baš je jako bilo - rekao je čitatelj. 

Led je padao na Gajnicama, Vrapču, Stenjevcu, Jankomiru, Kustošiji, Malešnici, centru...

Zagreb: Jaka tuča pogodila Zagreb Zagreb: Jaka tuča pogodila Zagreb Zagreb: Jaka tuča pogodila Zagreb
51
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Dio centra doslovce pliva. Sve je trajalo par minuta. Led je bio kao lješnjak. Ovakvo što nikad nisam vidjela, samo se nebo zacrnilo - govori drugi čitatelj.

Dubrovnik: Kupači na najpoznatijoj gradskoj plaži Banje Dubrovnik: Kupači na najpoznatijoj gradskoj plaži Banje Dubrovnik: Kupači na najpoznatijoj gradskoj plaži Banje
15
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Prema podacima DHMZ-a danas se očekuje sunčano, uz promjenjivu naoblaku ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. 

Također zagrebačka regija nalazi se u zelenom, što znači da nema upozorenja. 

