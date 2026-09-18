VIDEO Strašni prizori iz BiH: Vatra prijeti kućama, u gašenju pomažu i hrvatski kanaderi...

SNIMKE IZ KINE

VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.

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