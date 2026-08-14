VIDEO STRAŠNO Čovjek vozio zapaljeni auto kod Omiša

BUKTINJA NE JENJAVA
VIDEO Požar u Lokvi Rogoznici došao do kuća: 'Čini se da će sve evakuirati, jako je dramatično'
Požar u Lokvi Rogoznici ne jenjava, a šire se i snimke na kojima se vidi kako se vatra opasno približila kućama. Kako nam javlja čitatelj iz okolice Omiša, izgledno je da bi mogla nastupiti velika evakuacija. - Mi smo dva kilometra od Omiša i jako je dramatična situacija, čini se da će sve evakuirati. Gosti iz iznajmljenih kuća nam šalju snimke, baš je drama i katastrofa - govori nam čitatelj. Situacija se ne smiruje, a u pomoć su poslane vatrogasne snage iz čak sedam županija.
VIDEO
Požar stigao do kuća
|
Video: Čitatelj 24sata
STRAŠAN POŽAR
VIDEO Velika vatra guta sve pred sobom kod Omiša
Veliki požari divljaju u Dalmaciji. Posebno je teško kod Omiša i Lokvi Rogoznici. Grad Omiš je objavio informaciju o evakuaciji ljudi, a ova snimka prikazuje koliko je ozbiljna situacija
VIDEO
Snimka s mora požara u Lokvi rogoznici
|
Video: Čitatelj 24sata
STRAVIČNI PRIZORI
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
VIDEO
Požari na priobalju
|
Video: Čitatelj 24sata
UOČI ŽALGIRISA
VIDEO Poljud počastio Livaju ovacijama, Garciju zvižducima!
POLJUD - Ništa novo kad je pitanje za koga su navijači Hajduka u odnosu Gonzala Garcije i Marka Livaje. Iako je kapetana stavio u prvih 11, opet su Urugvajca počastili zvižducima uoči uzvrata protiv Žalgirisa, a veliki pljesak dobio je napadač, kao i ljetno pojačanje Marin Šotiček
VIDEO
Atmosfera na Poljudu
|
Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Uskok sumnja da je zločinačka organizacija odložila 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzorkovao je vodu Ličko senjske županije i zaključio da su svi uzroci ispravni, i dalje traje potraga za jednim Portugalcem kod Senja, nuklearke u Europi imaju problema zbog suše, 265 u potresu u Kolumbiji...
VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića
|
Video: 24sata/Video