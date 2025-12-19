VIDEO Studenti KIF-a 'zapalili' mreže: Zaplesali su na hit Vojka i Pekija, skupili tisuće pregleda

Božićni plesnjak studenata zagrebačkog Kineziološkog fakulteta ovih je dana postao pravi hit na društvenim mrežama.

Video snimljen u hodniku fakulteta, na kojem studenti izvode koreografiju na pjesmu “Ganga i Rera” Pekija i Vojka V., u kratkom je roku prikupio oko 360 tisuća pregleda te više od 35 tisuća lajkova na Instagramu i TikToku.

Riječ je o takozvanom KIF Božićnom plesnjaku, događaju koji se već treću godinu zaredom održava u hodniku fakulteta tijekom velike pauze za ručak. U plesnom performansu sudjeluju studenti treće, četvrte i pete godine, a cijeli događaj s vremenom je prerastao u prepoznatljivu fakultetsku tradiciju.

Kako prepričava jedan od studenata Kineziološkog fakulteta, svake godine plesnjak ima novu temu i koreografiju, a ideja je proizašla iz kolegija Ples, koji studenti pohađaju na trećoj godini studija.



- Bilo je odlično plesati, bila je lijepa atmosfera. Ovo će se sigurno nastaviti - rekao nam je jedan od studenata. KIF-ov božićni plesnjak tako je još jednom potvrdio kako studentske tradicije, kada su autentične i kreativne, lako pronalaze put do viralnog uspjeha.