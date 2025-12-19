Obavijesti

VIDEO Studenti KIF-a 'zapalili' mreže: Zaplesali su na hit Vojka i Pekija, skupili tisuće pregleda

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Video koreografije na pjesmu Pekija i Vojka V u samo nekoliko dana skupio je više od 360 tisuća pregleda i 35 tisuća lajkova

Božićni plesnjak studenata zagrebačkog Kineziološkog fakulteta ovih je dana postao pravi hit na društvenim mrežama.

Video snimljen u hodniku fakulteta, na kojem studenti izvode koreografiju na pjesmu “Ganga i Rera” Pekija i Vojka V., u kratkom je roku prikupio oko 360 tisuća pregleda te više od 35 tisuća lajkova na Instagramu i TikToku.

@stipe_rukavina Kif bozicni plesnjak #fyp #goviral #foryouu #balakantiktok #foryoupage ♬ original sound - $TIP€

Riječ je o takozvanom KIF Božićnom plesnjaku, događaju koji se već treću godinu zaredom održava u hodniku fakulteta tijekom velike pauze za ručak. U plesnom performansu sudjeluju studenti treće, četvrte i pete godine, a cijeli događaj s vremenom je prerastao u prepoznatljivu fakultetsku tradiciju.

NEMA POSKUPLJENJA Vijest za studente: Obrok ostaje 0,86 €, cijene smještaja iste
Vijest za studente: Obrok ostaje 0,86 €, cijene smještaja iste

Kako prepričava jedan od studenata Kineziološkog fakulteta, svake godine plesnjak ima novu temu i koreografiju, a ideja je proizašla iz kolegija Ples, koji studenti pohađaju na trećoj godini studija. 


- Bilo je odlično plesati, bila je lijepa atmosfera. Ovo će se sigurno nastaviti - rekao nam je jedan od studenata. KIF-ov božićni plesnjak tako je još jednom potvrdio kako studentske tradicije, kada su autentične i kreativne, lako pronalaze put do viralnog uspjeha.

