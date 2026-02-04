VIDEO Sudar dva auta na Mostu mladosti: 'Izgledalo je gadno!'

Prolazili smo Mostom mladosti navečer, vidjeli smo da je bila prometna u blizini benzinske. Tu su u blizini i radovi na tramvajskoj pruzi, priča nam čitatelj koji se našao u blizini mjesta nesreće.

Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, u sudaru na Mostu mladosti sudjelovala su dva auta, a dogodio se u 23.15 sati u utorak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Nesreća na Mostu mladosti | Video: 24sata Video

Nastala je samo materijalna šteta, a nema ozlijeđenih osoba.