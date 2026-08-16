VIDEO Sudar na A3 kod Rugvice, kolona prema Zagrebu čak 7 km

Ogromna kolona stvorila se u nedjelju kasno navečer na autocesti A3, u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće. Kako javlja HAK, do sudara je došlo između čvorova Ivanić grad i Rugvica. Vozi se jednim trakom usporeno i u koloni dugoj 7 km.

Foto: HAK

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HAK je ranije izvijestio i da se na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Križ, na 85. kilometru u smjeru Bregane, vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.