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OGROMNE GUŽVE

VIDEO Sudar na A3 kod Rugvice, kolona prema Zagrebu čak 7 km

Piše Julia Očić,
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VIDEO Sudar na A3 kod Rugvice, kolona prema Zagrebu čak 7 km
Foto: HAK/čitatelj 24sata
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Zbog prometne nesreće između čvorova Ivanić Grad i Rugvica, na 58.+850 ﻿km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno, izvijestio je HAK, a nešto ranije došlo je do nesreće i kod Križa

Ogromna kolona stvorila se u nedjelju kasno navečer na autocesti A3, u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće. Kako javlja HAK, do sudara je došlo između čvorova Ivanić grad i Rugvica. Vozi se jednim trakom usporeno i u koloni dugoj 7 km.

Foto: HAK

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Prometna nesreća na A3 VIDEO
Prometna nesreća na A3 | Video: čitatelj/24sata

HAK je ranije izvijestio i da se na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Križ, na 85. kilometru u smjeru Bregane, vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

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