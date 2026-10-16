VIDEO Sudarila se dva auta kraj Svete Helene, vozači ozlijeđeni

Prolazio sam autocestom kad sam vidio rotirke i znakove upozorenja. Sudarila su se dva auta, dijelova je bilo posvuda, rekao nam je jedan od čitatelja 24sata koji je u petak ujutro ulazio na autocestu A4 kraj Svete Helene.



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Kako nam je potvrdila policija, dojavu o sudaru između čvora Sveta Helena i čvora Komin dobili su u 8.50 sati. Ozlijeđena su dva vozača te je očevid u tijeku.

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju kako se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.