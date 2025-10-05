VIDEO Sudarila su se tri automobila na Maksimiru: Jedan čovjek ozlijeđen

Jedan čovjek ozlijeđen je u prometnoj nesreći na križanju Maksimirske i Bukovačke ceste u Zagrebu. Od zagrebačke policije doznajemo da su u sudaru sudjelovala tri automobila, a ozlijeđeni je prevezen u bolnicu.

Pokretanje videa... 00:31 Sudar na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo oko 16 sati. Više informacija će biti poznato nakon očevida - rekli su nam iz policije.