Obavijesti

News

Komentari 0
PROMETNA NESREĆA U ZAGREBU

VIDEO Sudarila su se tri automobila na Maksimiru: Jedan čovjek ozlijeđen

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sudarila su se tri automobila na Maksimiru: Jedan čovjek ozlijeđen

Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo oko 16 sati. Više ćemo znati nakon očevida - rekli su nam iz policije

Jedan čovjek ozlijeđen je u prometnoj nesreći na križanju Maksimirske i Bukovačke ceste u Zagrebu. Od zagrebačke policije doznajemo da su u sudaru sudjelovala tri automobila, a ozlijeđeni je prevezen u bolnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice u Zagrebu 00:31
Sudar na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo oko 16 sati. Više informacija će biti poznato nakon očevida - rekli su nam iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Troje Hrvata nestalo u lavini u Sloveniji! Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra
IZ MINUTE U MINUTU

Troje Hrvata nestalo u lavini u Sloveniji! Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025