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VIDEO ŠUMSKO CARSTVO U Gorskom kotaru: 'Medvjedi su došli i 'pojeli' mi kameru'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 6 min
VIDEO ŠUMSKO CARSTVO U Gorskom kotaru: 'Medvjedi su došli i 'pojeli' mi kameru'
Foto: Marko Šeper/Pixsell, Romeo Mance
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Romeo Mance je inženjer lovstva i zaštite prirode, svaki dan odlazi u šumu hraniti životinje, slikati ih i snimati. Nosi im jabuke i kukuruz, vodu kad je suša...

Ljudi grade vile s bazenima, grade i poslovna carstva, sve za vlastiti gušt i novac, često nauštrb okoliša. Romeo Mance iz Ravne Gore je, sasvim suprotno, napravio carstvo za divlje životinje, uložio je u to godine i godine truda. Pet kilometara od Ravne Gore, duboko u goranskoj šumi, na 900 metara nadmorske visine, nalazi se njegov Bearwatching Ravna Gora, promatračnica za divlje životinje, prvenstveno smeđeg medvjeda. No tko ovamo s Romeom dođe, i pričeka večer i noć, imat će priliku, osim kralja šume, vidjeti i lisice, jazavce, vukove, jelenju divljač, risa, kunu... 

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Komentari 2
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