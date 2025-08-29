VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Nakon dvije noći sukoba u Lausannei, Švicarska bi mogla svjedočiti novom valu nasilja, upozorava jedan od vodećih sociologa u zemlji. Neredi su izbili prošlog vikenda nakon smrti 17-godišnjeg migranta Marvina M., koji je poginuo u sudaru skutera i zida garaže dok je bježao od policije. Prema policijskim navodima, vozio je velikom brzinom, a iako se sumnja da je skuter bio ukraden, njegova obitelj odbacuje tvrdnje da je bio lopov.

Smrt tinejdžera izazvala je bijes dijela migrantske zajednice, koja optužuje policiju za sustavnu diskriminaciju. Od 2016. godine u regiji Vaud zabilježeno je sedam sličnih smrtnih slučajeva, a pet se odnosilo na muškarce afričkog podrijetla.

Neredi na ulicama

U nedjelju se na ulicama okupilo stotinjak mladih s fantomkama. Bacali su petarde, palili kante i oštetili gradski autobus. Već iduće noći broj prosvjednika narastao je na oko 200. Sukobili su se s interventnom policijom, podigli barikade i zapalili autobuse. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima.

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama.

'Ovo bi moglo eskalirati'

Sociolog sa Sveučilišta u Ženevi, Sandro Cattacin, smatra da bi nasilje moglo eskalirati, osobito vikendom, kada se u sukobe mogu uključiti i radikalnije skupine.

– Ovo je trenutak u kojem druge, agresivnije grupacije vide priliku za izazivanje nereda – upozorio je Cattacin i dodao da bi jedini izlaz bio otvaranje dijaloga između policije i marginaliziranih skupina.

Gradonačelnik Lausannee, Grégoire Junod, također priznaje da problem sustavne diskriminacije postoji i da ga je potrebno riješiti.

Tijekom posljednjeg desetljeća Švicarska je primila više od 200.000 izbjeglica, najviše iz Eritreje, Somalije, Sirije i Afganistana. Pojedini politički akteri s krajnje desnice sada koriste nemire kako bi pojačali zahtjeve za strožim mjerama prema migrantima i oštrijim policijskim postupanjima.

U međuvremenu, švicarsko pravosuđe otvorilo je kaznenu istragu o okolnostima nesreće u kojoj je stradao 17-godišnji Marvin, dok Lausanne i dalje bruji pod tenzijama i strahom od novih nasilnih sukoba.