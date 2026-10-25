VIDEO Sydney ima novu zračnu luku, platili 5,6 milijardi dolara

Nova međunarodna zračna luka u Sydneyju, vrijedna 5,6 milijardi australskih dolara, otvorila je svoja vrata putnicima u nedjelju nakon više od desetljeća planiranja. Premijer Anthony Albanese opisao je otvaranje kao povijesnu prekretnicu za najmnogoljudniji grad u zemlji.

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Pokretanje videa... VIDEO Zračna luka Sydney | Video: Reuters

Nova međunarodna zračna luka u zapadnom Sydneyju u Badgerys Creeku, oko 60 kilometara zapadno od središta Sydneyja, radit će 24 sata dnevno, pružajući zrakoplovnim kompanijama pristup brzorastućem i etnički raznolikom populacijskom središtu.

Trenutačna zračna luka, smještena bliže središnjoj poslovnoj četvrti Sydneyja, može primati polijetanja i slijetanja samo do 23 sata i nakon 6 sati ujutro, što ograničava mogućnosti planiranja letova zrakoplovnim kompanijama u usporedbi s drugim velikim australskim gradovima poput Melbournea.

"Prvi put u više od 50 godina Australija otvara veliku, novu zračnu luku. To je prekretnica koja se stvarala desetljećima", naveo je Albanese u priopćenju.

"Vrlo sam ponosan što je mogu službeno otvoriti”, rekao je.

Qantasova niskobudžetna podružnica Jetstar treba u nedjelju izvesti prvi odlazni let prema gradu Gold Coastu, navodi se u priopćenju zračne luke. Zračna luka ima kapacitet za više od 82 milijuna putnika godišnje, dodaje se.

Zračna luka dovršena je u srpnju 2025. godine nakon sedmogodišnje gradnje i 15 godina planiranja.