VIDEO Tako to rade Francuzi. Prijestolnica EU je u blokadi: 'Macron militarizira državu!'

Na zapadu ništa novo. Francuzi, nacija s nemjerljivom socijalnom sviješću, opet su na ulicama. Suncem okupanu srijedu nisu iskoristili za kavice i tričarije o ničemu naročitom nego za novi građanski neposluh prema uzdrmanom Macronovom režimu.

Razbjesnila ih je odluka vrhuške u Parizu koja je odlučila stegnuti remen i uvesti brojne rezove. Pokret „Blokiraj sve“, labava koalicija bez vođe rođena na društvenim mrežama prvi put se pojavila na internetu u svibnju među desničarskim skupinama, ali su je od tada preuzele ljevica i krajnja ljevica.

Pokretanje videa... 03:02 Prosvjed u Francuskoj | Video: Filip Sulimanec/24sata

- Ovo je dugo najavljivana manifestacija. Diljem Francuske traju blokade zbog rezova koje je najavio Macron - rekao nam je zainteresirani Francuz kojem je blokada naprasno prekinula razonodu u caffeu nakon kraja radnog vremena.

Foto: Filip Sulimanec/24sata

- Nevjerojatno je da država uvodi rezove koje opravdava manjkom novca, a onda sklapa poslove s Izraelom koji se tiču vojske i obrane - rekla nam je novinarka Anne.

- Macron militarizira državu. Sva izdvajanja kao što su obrazovanje, zdravstvo su na udaru, a vojska dobiva sve više novca. Radi poslovne ugovore s Izraelom i priprema se na rat - rekla nam je aktivistica Eva koju smo pitali tko je organizirao blokadu europske prijestolnice.

Foto: Filip Sulimanec/24sata

- Najveći sindikat u zemlji, CGT. Zapravo druga je po broju članova u zemlji, ali često organizira ovakve proteste i izvodi ljude na cestu - priča nam Eva dok se oko nas klatare ljudi sa zanimljivim barjacima. Može se naći sve od neizbježne Palestinske zastave do ekstremno lijevih stranaka, a u par navrata vidjeli smo čak i zastave SSSR-a.

- Dominiraju lijeve stranke ako gledamo klasičnu političku podjelu lijevo-desno, ali ovdje imate ljudi sa svih strana. Svi koji su pogođeni rezovima su tu, više se o tome radi nego o političkoj obojenosti - objasnila nam je Anne.

Foto: Filip Sulimanec/24sata

Na njih su se naslonili i protesti protiv stradanja u Gazi koji su predvodili lokalni Arapi. Repertoar je klasičan, From the river to the sea, Palestine Will be free, zaustavite genocid, ali i oporezujte bogate.

Francuska želi debelo smanjiti proračun od 44 milijarde eura, što ljudima nije nikako dobro sjelo.