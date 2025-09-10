Obavijesti

News

Komentari 0
REPORTER 24SATA IZ STRASBOURGA

VIDEO Tako to rade Francuzi. Prijestolnica EU je u blokadi: 'Macron militarizira državu!'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Tako to rade Francuzi. Prijestolnica EU je u blokadi: 'Macron militarizira državu!'
13
Foto: Filip Sulimanec/24sata

Razbjesnila ih je odluka vrhuške u Parizu koja je odlučila stegnuti remen i uvesti brojne rezove

Na zapadu ništa novo. Francuzi, nacija s nemjerljivom socijalnom sviješću, opet su na ulicama. Suncem okupanu srijedu nisu iskoristili za kavice i tričarije o ničemu naročitom nego za novi građanski neposluh prema uzdrmanom Macronovom režimu.

Razbjesnila ih je odluka vrhuške u Parizu koja je odlučila stegnuti remen i uvesti brojne rezove. Pokret „Blokiraj sve“, labava koalicija bez vođe rođena na društvenim mrežama prvi put se pojavila na internetu u svibnju među desničarskim skupinama, ali su je od tada preuzele ljevica i krajnja ljevica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjed u Francuskoj 03:02
Prosvjed u Francuskoj | Video: Filip Sulimanec/24sata

 - Ovo je dugo najavljivana manifestacija. Diljem Francuske traju blokade zbog rezova koje je najavio Macron - rekao nam je zainteresirani Francuz kojem je blokada naprasno prekinula razonodu u caffeu nakon kraja radnog vremena.

Foto: Filip Sulimanec/24sata

 - Nevjerojatno je da država uvodi rezove koje opravdava manjkom novca, a onda sklapa poslove s Izraelom koji se tiču vojske i obrane - rekla nam je novinarka Anne.

 - Macron militarizira državu. Sva izdvajanja kao što su obrazovanje, zdravstvo su na udaru, a vojska dobiva sve više novca. Radi poslovne ugovore s Izraelom i priprema se na rat - rekla nam je aktivistica Eva koju smo pitali tko je organizirao blokadu europske prijestolnice.

Foto: Filip Sulimanec/24sata

 - Najveći sindikat u zemlji, CGT. Zapravo druga je po broju članova u zemlji, ali često organizira ovakve proteste i izvodi ljude na cestu - priča nam Eva dok se oko nas klatare ljudi sa zanimljivim barjacima. Može se naći sve od neizbježne Palestinske zastave do ekstremno lijevih stranaka, a u par navrata vidjeli smo čak i zastave SSSR-a.

 - Dominiraju lijeve stranke ako gledamo klasičnu političku podjelu lijevo-desno, ali ovdje imate ljudi sa svih strana. Svi koji su pogođeni rezovima su tu, više se o tome radi nego o političkoj obojenosti - objasnila nam je Anne.

Foto: Filip Sulimanec/24sata

Na njih su se naslonili i protesti protiv stradanja u Gazi koji su predvodili lokalni Arapi. Repertoar je klasičan, From the river to the sea, Palestine Will be free, zaustavite genocid, ali i oporezujte bogate.

Francuska želi debelo smanjiti proračun od 44 milijarde eura, što ljudima nije nikako dobro sjelo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljska: 'Pronašli smo ostatke projektila'; Tusk: 'Ovakve provokacije nećemo tolerirati'
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Poljska: 'Pronašli smo ostatke projektila'; Tusk: 'Ovakve provokacije nećemo tolerirati'

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025