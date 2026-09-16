VIDEO Taksist BMW-om blokirao ZET. Udario po staklu, pokazao srednji prst vozaču busa...

Društvenim mrežama širi se snimka neugodnog susreta vozača ZET-ova autobusa i taksista na zagrebačkoj Trešnjevci. Incident se dogodilo u blizini raskrižja Selske i Ozaljske ulice, a u jednom trenutku taksist je prišao autobusu, lupao po prozoru vozačeve kabine te vozaču nekoliko puta pokazao srednji prst, javlja Zagrebinfo.

Prema snimci, automobil BMW zagrebačkih registracijskih oznaka zaustavio se nekoliko metara od raskrižja. Vozač automobila je uključio sva četiri žmigavca kako bi pokupio putnicu koja ga je čekala s koferom.

Zaustavljeni automobil je blokirao prolazak ZET-ovu autobusu na liniji 109 koji je dolazio iz smjera Črnomerca. Ali taksista to nije bilo briga...

Taksist je potom došao do vozača autobusa, lupao je po staklu, pokazivao mu srednji prst... A onda je ukrcao kofer u prtljažnik.

I onda se još jednom vratio do autobusa i tražio je od vozača da otvori prozor, što je ovaj odbio...