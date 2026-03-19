MOĆNI F-35

VIDEO Teheran tvrdi: Ovo je trenutak kad smo pogodili 'nevidljivi' američki vojni avion!

Iranska revolucionarna garda objavila je snimke za koje tvrde da predstavljaju udar na 'nevidljivi' američki borbeni avion F-35. Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što su ga, kako se vjeruje, pogodili Iranci, kazala su dva izvora za CNN. Iz američke vojske poručuju da je avion "izvodio borbenu misiju iznad Irana“ kada je bio prisiljen na izvanredno slijetanje. Zrakoplov je, kažu Amerikanci, sigurno sletio, pilot je stabilnom stanju. "Tamo nitko ni ne puca na nas. Njihove zračne snage ne postoje, njihove vođe ne postoje, letimo gdje god hoćemo", kazao je Donald Trump. Iranska agencija Fars tvrdi da je avion teško oštećen.

Iranci objavili snimku napada na F-35 00:19
Iranci objavili snimku napada na F-35 | Video: 24sata/X

Ovdje čitajte sve o moćnom američkom avionu od 100 milijuna dolara

POBOLJŠANJE INKLUZIVNOSTI

VIDEO Braille oznake na spremnicima za otpad u Puli

'Ovakvi koraci znače da više ne moramo pitati gdje odložiti otpad', rekao je Franko Bakša koji je sudjelovao kao savjetnik u inicijativi.'Želimo grad koji je čist, uredan i istovremeno inkluzivan', rekao je zamjenik gradonačelnika Vito Paoletić tijekom predstavljanja projekta za veću pristupačnost osobama s oštećenjem vida u Puli 18. ožujka.

Braille oznake na spremnicima za otpad u Puli 00:45
Braille oznake na spremnicima za otpad u Puli | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL
DIVNI PRIZORI

VIDEO Snimila 'igru' dupina na Braču: '15 minuta su bili u uvali'

Turistički sam došla na odmor na Brač u Pučišća. U običnoj šetnji uočila sam predivan prizor u moru. Dupini su bili u uvali oko 15 minuta, nikad ih nisam vidjela ranije, priča nam oduševljena čitateljica koja ih je snimila dronom početkom tjedna.

Dupini kod Brača 01:02
Dupini kod Brača | Video: čitatelj/24sata
POPUSTILA RUČNA

VIDEO Kombi pobjegao niz ulicu u Rijeci, građani trčali za njim

Nesvakidašnja scena odigrala se u četvrtak oko 8.40 sati u Ulici Ivana Pavla II u Rijeci, kada je dostavno vozilo samo krenulo niz ulicu. Prema dostupnim informacijama, kombi je bio parkiran na vrhu ulice, no u jednom trenutku popustila je ručna kočnica. Vozilo se potom počelo nekontrolirano spuštati nizbrdo. Svjedoci kažu kako je nastala prava drama, ljudi su potrčali za kombijem i pokušavali ga zaustaviti, ali nisu uspjeli te je udario u jedan auto i kamion. Iz policije su potvrdili kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih te da je nastala samo materijalna šteta. Očevid je u tijeku.

Dostavni kombi udario u kamion i auto 00:25
Dostavni kombi udario u kamion i auto | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raspudići prodali stan i kaparili kuću s tri etaže i okućnicom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Obiteljsku kuću na tri etaže  koja s okućnicom ima 480 kvadrata  Zagrebu kaparili su Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić iz nove stranke Drito, Milanović  poručio Plenkoviću da će se održati sjednica Vijeća za obranu i onog za nacionalnu ali da neće žuriti, konzumacija kokaina lani je rasla u cijeloj Europi, pokazala je analiza  otpadnih voda, Leipzišku književnu nagradu za europsko razumijevanje za 2026. dobio je književnik Miljenko Jergović, kolumnist 24 sata, Expressa i Večernjeg lista...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raspudići prodali stan i kupili kuću s tri etaže i okućnicom 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raspudići prodali stan i kupili kuću s tri etaže i okućnicom | Video: 24sata/Video
SPALJIVALI I ZASTAVE

VIDEO Iranci spalili Trumpove i Netanyahuove figure na skupu za poginule pomorce

Iranci su u utorak (17. ožujka) tijekom skupa u Teheranu spalili figure izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa iznad kojih je bio demon Ba'al. Gomila se okupljala kako bi odala počast žrtvama iranskog ratnog broda IRIS Dena, koji je američka podmornica potopila kod Šri Lanke usred američko-izraelskog rata protiv Irana.

Iranci spalili Trumpove i Netanyahuove figure na skupu za žrtve ratnih brodova 02:21
Iranci spalili Trumpove i Netanyahuove figure na skupu za žrtve ratnih brodova | Video: 24sata/Reuters

