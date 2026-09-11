VIDEO Teška noć za vatrogasce na Braču, požar i dalje bukti. 'Dolaze nam dodatne snage...'

Još nije pod nadzorom vatrena stihija koja je sinoć iza 23 sata buknula između Bobovišća i Ložišća. Tijekom dana su na terenu zemaljskim snagama pomagala četiri kanadera. Izgorjele su stotine hektara suhe trave, niskog raslinja i borove šume.

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- Požar je i dalje aktivan. Sada preraspoređujem snage. Podigao sam u ispomoć vatrogasce iz Dubrovnika i Šibenika te iz priobalja dodatnih 100 vatrogasaca i 30 vozila - rekao nam je u petak navečer glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dodao je i kako kuće sada nisu ugrožene.

- Pripremili smo se za buru - kaže glavni brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan za Dalmatinski portal.

- Dobro je da je ono što smo sinoć radili za sada u redu. Nemam problema na području Bobovišća, Ložišća i Pothuma. Tu bura može nanijeti više štete. Može aktivirati požar koji može krenuti u smjeru Milne, ali na to smo spremni. Ovo što ide na Blaca... Bit će jako duga noć - kazao je Martinić Dragan.

Prva dojava o požaru vatrogascima je stigla sinoć nešto poslije 23 sata te je na teren između Ložišća i Dračevice ubrzo izašlo 44 vatrogasca sa 15 vozila. Vatrogasci su se cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati brojne objekte.

Vatrogasna zajednica objavila je jutros kako su sinoć čak započele i pripreme za evakuaciju stanovništva morskim putem iz Bobovišća prema Sutivanu te su na to područje upućeni brodovi Lučke kapetanije Split, HGSS-a i pomorske policije.

Prema stanju u 3.30 nije bilo potpune evakuacije, već su stanovnici izmješteni prema Bobovišćima na moru, gdje su plovila bila spremna za prihvat ugroženih osoba, no nije bilo potrebe za daljnjim prebacivanjem osoba morskim putem.

Prema fotografijama sa terena, ovo će biti još jedna teška noć za vatrogasce.