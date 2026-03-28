VIDEO Teška noć za vatrogasce; Rađenović: 'Na Mirogoju je 200 srušenih stabala, ne dolazite'

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je u subotu ujutro kako je noć u u Zagrebu bila mirnija, ali je vjetar i dalje puhao na mahove te je cijelo vrijeme bilo intervencija.

"Dežurne službe su i dalje micale stabla i grane s prometnica, a velik akcija je bila poduzeta od strane čistoće i njihovog sektora čišćenja i pranja, koji su noćas prošli magistralne pravce i centar grada. Velika zahvala na tome jer glavni pravci i središte izgledaju 'kao polizani'", rekao je Korlaet za Radio Sljeme.

Službe su, kaže, krenule jutros u 7 sati, u tri smjene, kako bi grad što prije doveli u red.

"Najviše intervencija broje vatrogasci, 500-tinjak, s time da je još 300 na čekanju odnosno još ih trebaju odraditi. To je ogroman napor od strane vatrogasaca", rekao je zamjenik gradonačelnika.

Pohvalio je i Javnu vatrogasnu postrojbu i DVD-ove koji su, kaže, svi sinhronizirano radili te nisu pitali ni za vrijeme ni za obrok.

Druge po redu intervencija bile su Zagrebačke ceste s oko 400-tinjak intervencija, pa Zrinjevac s 350 uglavnom na micanju i rezanju stabala, pa Čistoća koja je s na terenu bila s više od 200 radnika te druge službe koje su bile uvezane u cijelu priču, pobrojao je Korlaet.

Rađenović: Stanje na Mirogoju nije dobro, molim građane da ne dolaze

Nevrijeme nije poštedilo ni groblje Mirogoj gdje ima uništenih grobnih mjesta, a srušeno je i 200 tinjak stabala, pa voditelj podružnice Gradska groblja pri Zagrebačkom Holdingu Igor Rađenović apelira na građane da zbog opasnosti koje prijete ne dolaze ni sutra na Cvjetnicu.

"Stanje na Mirogoju nije dobro. Ako možete molim vas ne dolazite ni u nedjelju na Cvjetnicu, da se slučajno nekome nešto ne dogodi", pozvao je građane Rađenović, a prenosi Hrvatski radio.