VIDEO Teška prometna nesreća kod Jastrebarskog: Troje ljudi ozlijeđeno, stigao helikopter

U teškoj prometnoj nesreći na području Jastrebarskog u nedjelju ujutro troje ljudi je ozlijeđeno, potvrdila nam je zagrebačka policija. U prometnoj nesreći koja se dogodila oko 09:20 sati u mjestu Brega Pisarovinska sudarila su se dva automobila.

Prometna nesreća kod Jastrebarskog | Video: Čitatelj 24sata

Naš čitatelj snimio je trenutak kada je na mjesto nesreće stigao i helikopter HMP.