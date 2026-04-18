Obavijesti

News

Komentari 4
TRAŽE VEĆE PLAĆE

Evo kako je bilo na prosvjedu u Zagrebu: 'Dosta je krađe, laž, varanja i priče da živimo u bajci'

Deseci tisuća građana okupili su se na velikom sindikalnom prosvjedu u središtu Zagreba tražeći veće plaće i mirovine. Sindikalni čelnici upozorili su na rast cijena, korupciju i sve teži životni standard, odbacujući tvrdnje da su plaće uzrok inflacije. Poručili su kako novca ima, ali da se ne raspoređuje pravedno te iznijeli konkretne zahtjeve za povećanja. Vladi su jasno dali do znanja da će, ako se ništa ne promijeni, konačnu ocjenu dobiti na parlamentarnim izborima 2028. godine.

Pokretanje videa...

Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", u organiizaciji triju sindikalnih središnjica 11:25
Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", u organiizaciji triju sindikalnih središnjica | Video: 24sata/pixsell
PREDSTAVLJAMO VAM SPORT

VIDEO Isprobali smo mačevanje protiv višestruke prvakinje Hrvatske. Evo kako je prošlo

Kada gledate na televiziji, natjecatelji izgledaju elegantno i graciozno, kao da samo klize i ne umaraju se, no to baš i nije tako. Da je mačevanje fizički težak i zahtjevan sport, uvjerili smo se i sami. Okušali smo se protiv Dorje Blažić (22), višestruke prvakinje Hrvatske u floretu

Pokretanje videa...

Dorja Blažić, hrvatska prvakinja u mačevanju 01:29
Dorja Blažić, hrvatska prvakinja u mačevanju | Video: 24sata/Sandra Šimunović/Pixsell
SAŽETAK OSIJEK - VARAŽDIN

VIDEO Iuri Tavares u dva poteza srušio Osijek i Varaždin gurnuo bliže Europi! Pogledajte kako

OSIJEK - VARAŽDIN 0-2 Nadali su se Osječani stići do druge uzastopne pobjede nakon one na Rujevici, ali Varaždinci nose puni plijen s Opus Arene. Domaćin je napadao, sjajan je bio Zelenika na golu gostiju, a pobjedu je gostu osigurao Tavares golovima u 11. i 30. minuti. Varaždin je treći u HNL-u, barem dok Rijeka ne odigra utakmicu 30. kola

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Osijek - Varaždin 01:23
Golovi na utakmici Osijek - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK SLAVEN BELUPO - HAJDUK

VIDEO Silić izvodio kerefeke, a Rebić spašavao bod Hajduku u Koprivnici. Pogledajte golove

SLAVEN BELUPO - HAJDUK 2-2 Remi u sjajnoj utakmici! Slaven je poveo već u četvrtoj minuti golom Dabre, a u 38. je Rebić zabio za 1-1. U 47. minuti je golman Hajduka Silić izvodio akrobacije i tehnicirao glavom s loptom te ju izgubio i primio gol, ali je isti poništen. U 51. je zabio Ćubelić za 2-1, a konačnih 2-2 postavlja Božić autogolom pod pritiskom Rebića u 63. minuti

Pokretanje videa...

Sažetak Slaven Belupo - Hajduk 02:08
Sažetak Slaven Belupo - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Pad taksi bande: 'Siguran sam da su imali nekog u Poreznoj'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Pad taksi bande: Knjigovođa ih prijavio za utaju poreza, iz Porezne ga odbili. Iran otvorio Hormuški tjesnac. Od utorka padaju cijene goriva? Obojkaški savez plaća masnu proviziju od 112.500 eura za sponzorstvo Hrvatske pošte. Tragedija u Babinoj Gredi: Kombijem naletio na tri žene. Otvaraju podvožnjak kod Vjesnika za promet....

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Pad taksi bande: 'Siguran sam da su imali nekog u Poreznoj' 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Pad taksi bande: 'Siguran sam da su imali nekog u Poreznoj' | Video: 24sata/Video
SAŽETAK GORICA - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kako su Sušak i Vasilj srušili Goricu u gostima!

GORICA - LOKOMOTIVA 0-2 Direktna borba konkurenata za pozicije pripala je gostima. Sušak je zabio za 0-1 u 36. minuti, a u 68. zabija Vasilj za konačnih 0-2. Momčad s Kajzerice sedma je na tablici, ali sa samo četiri boda manje od trećeplasirane Rijeke, dok je Gorica osma na tablici sa 32 boda

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Gorica - Lokomotiva 00:56
Golovi na utakmici Gorica - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026