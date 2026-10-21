VIDEO Tko je tinejdžer (17) koji je zaludio Francusku? Poljubio je ljevičara, sad ga svi žele čuti

Srednjoškolac Elwan Benoît (17) posljednjih je dana jedna od najzvučnijih tema na francuskim društvenim mrežama. Jedni ga nazivaju novom ikonom mladih, drugi propitkuju pozornost koju dobiva, a pojedini korisnici čak ga uspoređuju s glumcem Robertom Pattinsonom. Nadimak koji mu se posebno 'zalijepio' jest 'tribun naroda'. Sve je počelo nakon što se pojavila snimka na kojoj ljubi Jean-Luca Mélenchona, čelnika francuske stranke Nepokorena Francuska, tijekom srednjoškolskog prosvjeda održanog 6. listopada.

Mélenchon je fotografiju sa srednjoškolcem iz Pariza objavio na Instagramu uz poruku: 'Susret tribuna naroda!'

Od tog trenutka Elwan je završio u središtu pozornosti, a svaka njegova nova izjava izaziva brojne reakcije. O njegovoj iznenadnoj popularnosti pisao je i švicarski Blick.

이번 프랑스 시위의 아이콘이 된 엘완(16세 고딩)이랑 그가 가장 크게 영향받은 정치인이라고 하는 '불복종 프랑스' 창립자이자 좌파 대선 후보인 멜랑숑... 굉장히 어떤 변호사랑 제자 생각난단 말이죠. 엘완은 찐부르주아이긴한데... 하필 목엔 붉은색 쿠피예 두르고 있고 https://t.co/DsXkii5JFR — 두기 (@lazyladypeach) October 19, 2026

Elwan je dodatnu pozornost privukao u videoreportaži desnog YouTubera Vincenta Lapierrea. Govorio je o životu u pariškim predgrađima, društvenoj nejednakosti i nasilju koje se pojavljuje tijekom blokada škola.

'Govorio sam o društvenoj segregaciji. Postoji loš kvart i postoji dobar kvart. Vladu nije briga za ovaj prvi, dok joj je onaj drugi itekako važan', poručio je srednjoškolac, prenosi Le Parisien.

Elwan pohađa završni razred srednje škole Jacques-Decour u devetom pariškom arondismanu. Prosvjedu se pridružio s drugim učenicima, a pred kamerama je objasnio zašto smatra da mladi iz siromašnijih dijelova grada nemaju jednake mogućnosti.

'Prosvjedujemo iz solidarnosti sa svim učenicima s pariške periferije, osobito onima u predgrađima, koji nemaju dovoljno sredstava da se zimi mogu ugrijati, a ljeti rashladiti. Zbog toga ne mogu normalno pohađati nastavu, iako su, na kraju krajeva, učenici baš kao i mi', rekao je.

Nije štedio ni francuske političare. Poručio im je da bi, ako se već nazivaju domoljubima, trebali voditi računa o svim građanima i budućnosti zemlje.

'Ti ljudi sami sebe nazivaju domoljubima. U tom slučaju neka vole Francusku u cijelosti, uključujući i njezinu budućnost. Neka obrazuju mlade!', izjavio je.

Iako nema pravo glasa, već ima političkog favorita

Premda još nema dovoljno godina da bi glasao, Elwan već zna koga podržava u francuskoj politici. Nakon susreta s Mélenchonom u razgovoru za emisiju Quotidien nazvao ga je čovjekom koji će spasiti Francusku.

'Nepokorena Francuska spasit će mlade', poručio je.

Ipak, tvrdi da nije član te stranke i da se ne slaže sa svime što njezini predstavnici govore.

'Imam dojam da su oni jedini koje zanima kako mladi doista žive', objasnio je, dodajući da cijeni Mélenchona.

Na pitanje o iznenadnoj popularnosti, Elwan je poručio da ne želi umisliti kako je važniji nego što jest. Istodobno je pozvao medije da više prostora daju manjinama i ljudima koji žive u pariškim predgrađima.

Njegova popularnost izazvala i kritike

Ipak, nisu svi oduševljeni medijskom pozornošću koju dobiva. Dio kritičara smatra da se prevelikim fokusom na jednog srednjoškolca u drugi plan stavljaju drugi mladi prosvjednici, osobito oni iz pariških predgrađa, gdje su uvjeti obrazovanja često znatno lošiji.

เผื่อใครอยากฟัง อิคนสัมเถียงไม่ได้ด้วยซ้ำ แล้วคนนี้ไปออกทีวีด้วยนะ https://t.co/xwZtuKnKTg — kimor shelby kuchiki swagger (@s1owwave) October 18, 2026

Elwan je govorio i o nasilju tijekom blokada škola, a gostujući na televiziji LCI rekao je da može razumjeti određenu razinu nasilja kod mladih koji dolaze iz vrlo problematičnih četvrti.

Njegove izjave tako su otvorile raspravu o društvenim razlikama, obrazovanju i položaju mladih u Francuskoj. Dok ga jedni vide kao glas generacije koja traži promjene, drugi upozoravaju da medijska popularnost jednog tinejdžera ne bi smjela zasjeniti probleme zbog kojih su prosvjedi uopće počeli.