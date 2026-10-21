VIDEO Tko je tinejdžer (17) koji je zaludio Francusku? Poljubio je ljevičara, sad ga svi žele čuti

Sedamnaestogodišnji Elwan Benoît preko noći je postao internetska senzacija. Jedni ga uspoređuju s Robertom Pattinsonom, drugi ga kritiziraju, a njegove izjave o nejednakosti i francuskoj politici ne prestaju izazivati reakcije
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Srednjoškolac Elwan Benoît (17) posljednjih je dana jedna od najzvučnijih tema na francuskim društvenim mrežama. Jedni ga nazivaju novom ikonom mladih, drugi propitkuju pozornost koju dobiva, a pojedini korisnici čak ga uspoređuju s glumcem Robertom Pattinsonom. Nadimak koji mu se posebno 'zalijepio' jest 'tribun naroda'. Sve je počelo nakon što se pojavila snimka na kojoj ljubi Jean-Luca Mélenchona, čelnika francuske stranke Nepokorena Francuska, tijekom srednjoškolskog prosvjeda održanog 6. listopada.
Mélenchon je fotografiju sa srednjoškolcem iz Pariza objavio na Instagramu uz poruku: 'Susret tribuna naroda!'
Od tog trenutka Elwan je završio u središtu pozornosti, a svaka njegova nova izjava izaziva brojne reakcije. O njegovoj iznenadnoj popularnosti pisao je i švicarski Blick.
이번 프랑스 시위의 아이콘이 된 엘완(16세 고딩)이랑 그가 가장 크게 영향받은 정치인이라고 하는 '불복종 프랑스' 창립자이자 좌파 대선 후보인 멜랑숑... 굉장히 어떤 변호사랑 제자 생각난단 말이죠. 엘완은 찐부르주아이긴한데... 하필 목엔 붉은색 쿠피예 두르고 있고 https://t.co/DsXkii5JFR— 두기 (@lazyladypeach) October 19, 2026
Elwan je dodatnu pozornost privukao u videoreportaži desnog YouTubera Vincenta Lapierrea. Govorio je o životu u pariškim predgrađima, društvenoj nejednakosti i nasilju koje se pojavljuje tijekom blokada škola.
'Govorio sam o društvenoj segregaciji. Postoji loš kvart i postoji dobar kvart. Vladu nije briga za ovaj prvi, dok joj je onaj drugi itekako važan', poručio je srednjoškolac, prenosi Le Parisien.
Elwan pohađa završni razred srednje škole Jacques-Decour u devetom pariškom arondismanu. Prosvjedu se pridružio s drugim učenicima, a pred kamerama je objasnio zašto smatra da mladi iz siromašnijih dijelova grada nemaju jednake mogućnosti.
'Prosvjedujemo iz solidarnosti sa svim učenicima s pariške periferije, osobito onima u predgrađima, koji nemaju dovoljno sredstava da se zimi mogu ugrijati, a ljeti rashladiti. Zbog toga ne mogu normalno pohađati nastavu, iako su, na kraju krajeva, učenici baš kao i mi', rekao je.
Nije štedio ni francuske političare. Poručio im je da bi, ako se već nazivaju domoljubima, trebali voditi računa o svim građanima i budućnosti zemlje.
'Ti ljudi sami sebe nazivaju domoljubima. U tom slučaju neka vole Francusku u cijelosti, uključujući i njezinu budućnost. Neka obrazuju mlade!', izjavio je.
Iako nema pravo glasa, već ima političkog favorita
Premda još nema dovoljno godina da bi glasao, Elwan već zna koga podržava u francuskoj politici. Nakon susreta s Mélenchonom u razgovoru za emisiju Quotidien nazvao ga je čovjekom koji će spasiti Francusku.
'Nepokorena Francuska spasit će mlade', poručio je.
Ipak, tvrdi da nije član te stranke i da se ne slaže sa svime što njezini predstavnici govore.
'Imam dojam da su oni jedini koje zanima kako mladi doista žive', objasnio je, dodajući da cijeni Mélenchona.
Na pitanje o iznenadnoj popularnosti, Elwan je poručio da ne želi umisliti kako je važniji nego što jest. Istodobno je pozvao medije da više prostora daju manjinama i ljudima koji žive u pariškim predgrađima.
Njegova popularnost izazvala i kritike
Ipak, nisu svi oduševljeni medijskom pozornošću koju dobiva. Dio kritičara smatra da se prevelikim fokusom na jednog srednjoškolca u drugi plan stavljaju drugi mladi prosvjednici, osobito oni iz pariških predgrađa, gdje su uvjeti obrazovanja često znatno lošiji.
เผื่อใครอยากฟัง อิคนสัมเถียงไม่ได้ด้วยซ้ำ แล้วคนนี้ไปออกทีวีด้วยนะ https://t.co/xwZtuKnKTg— kimor shelby kuchiki swagger (@s1owwave) October 18, 2026
Elwan je govorio i o nasilju tijekom blokada škola, a gostujući na televiziji LCI rekao je da može razumjeti određenu razinu nasilja kod mladih koji dolaze iz vrlo problematičnih četvrti.
Njegove izjave tako su otvorile raspravu o društvenim razlikama, obrazovanju i položaju mladih u Francuskoj. Dok ga jedni vide kao glas generacije koja traži promjene, drugi upozoravaju da medijska popularnost jednog tinejdžera ne bi smjela zasjeniti probleme zbog kojih su prosvjedi uopće počeli.
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