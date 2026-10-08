VIDEO Tomašević: 'I dalje ne znamo što smrdi u Zagrebu'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je novi Dječji vrtić Stenjevec u Ulici Marije Radić 1. Riječ je o projektu koji se u toj gradskoj četvrti čekao čak 15 godina. Tomašević je istaknuo kako je na području Stenjevca posljednjih godina bilo mnogo stambene izgradnje, dok razvoj društvene infrastrukture nije pratio taj trend. 'Konačno, ajmo reći, taj nesrazmjer ispravljamo', poručio je.

Novi vrtić ima deset skupina, od čega sedam jasličkih i tri vrtićke, a može primiti ukupno 185 djece. Objekt se prostire na oko 2000 četvornih metara, dok parcela zauzima oko 8500 četvornih metara. Među prednostima vrtića Tomašević je posebno istaknuo veliko dvorište i prostor za igru. U vrtiću će raditi 41 zaposlenik, među kojima je 20 odgojitelja. Tomašević je rekao kako Grad i dalje uspijeva osigurati dovoljan broj zaposlenih za nove vrtiće, a broj zaposlenih u zagrebačkim gradskim vrtićima približio se brojci od 8000. Vrijednost izgradnje i opremanja vrtića iznosi 7,8 milijuna eura s PDV-om. Oko šest milijuna eura osigurano je iz gradskog proračuna, dok je 1,9 milijuna eura povučeno iz europskih fondova kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Ovo je 19. vrtić otvoren u aktualnom mandatu zagrebačke gradske vlasti, čime je osigurano oko 2100 novih mjesta za djecu. Tomašević je rekao da Grad trenutačno ima dovoljno slobodnih mjesta na razini cijelog Zagreba, ali da se s gradnjom i proširenjem kapaciteta nastavlja. U istoj četvrti planira se i gradnja još jednog, većeg vrtića s 12 skupina u blizini Ulice Vilima Korajca. Na toj lokaciji trebala bi se graditi i nova osnovna škola, a Grad očekuje skoro raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja. Tomašević je podsjetio i na završenu dogradnju Osnovne škole Ante Kovačića te najavio dogradnju Osnovne škole Špansko Oranice, čime bi se trebali stvoriti uvjeti za jednosmjensku nastavu. Uz 19 već otvorenih vrtića, još je devet projekata u visokoj fazi realizacije. Ukupno je riječ o 28 projekata vrijednih oko 130 milijuna eura.