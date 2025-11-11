Obavijesti

'SVE IDE SVOJIM REDOM'

VIDEO Tomašević poručio: 'Ja ću odgovoriti Thompsonu, nema tu tajanstvenosti i iznenađenja'
Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, neće biti iznenađenja. Rekao sam da se koncert 28. neće održati, govorio je Tomašević o mogućem drugom Thompsonovu koncertu

Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, na današnjoj konferenciji za medije govorio je o hitnom postupku u kojem je u dnevni red Zagrebačke skupštine uvršten prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, među koje spada i poklič 'Za dom spremni'. 

Na početku se Tomašević osvrnuo na Thompsonov koncert u prosincu.

- Koncert 27. prosinca, imamo ugovor sklopljen po tadašnjim uvjetima, nema nikakvih uvjeta vezanih uz stvari kao što su ustaški pozdravi i simboli. Taj koncert će se održati. Ovaj zaključak, koji je prije svega politički, se bavi korištenjem prostora u vlasništvu Grada, kojom upravljaju gradska poduzeća i ustanove. Uvode se određena pravila. Da bude jasno, ovaj zaključak ne bavi time što netko rade u privatnom prostoru niti time što država radi u svojim državnim prostorima. Bavi se isključivo prostorima za koje je Grad dao dozvolu - istaknuo je.

RASPRAVA OKO 'BOJNE ČAVOGLAVE' Ministar Bačić: Neprihvatljivo mi je da vlast u Zagrebu propisuje što se smije pjevati!
Ministar Bačić: Neprihvatljivo mi je da vlast u Zagrebu propisuje što se smije pjevati!

Na zahtjev Thompsonova menadžmenta za drugi koncert on će odgovoriti formalno.

- Tamo će pisati što će pisati, pričekajte. Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, neće biti iznenađenja. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27. - dodao je.

