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Apokaliptični prizori

VIDEO Tornado poharao Siciliju: Nosio krovove, prevrtao aute i uništio kuću, ima i ozlijeđenih...

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Tornado poharao Siciliju: Nosio krovove, prevrtao aute i uništio kuću, ima i ozlijeđenih...
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Foto: Reuters
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Snažno nevrijeme pogodilo je Marsalu na zapadu Sicilije. Devet osoba, među njima četvero djece, završilo je u bolnici, a vjetar je rušio stabla, električne stupove i oštetio brojne zgrade

Razoran tornado poharao je u petak ujutro područje Marsale na zapadu Sicilije, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu i više ozlijeđenih. Snažan vjetar prevrtao je aute, odnosio krovove s kuća i rušio stabla, a jedna je kuća potpuno uništena. Prema pisanju talijanskih medija, devet ljudi, među kojima četvero djece i petero odraslih, prevezeno je u bolnicu zbog posjekotina i ogrebotina. Najmanje dvoje ljudi navodno je ozbiljnije ozlijeđeno nakon što je vjetar prevrnuo njihov auto i odbacio ga u provaliju.

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Tornado u Siciliji VIDEO
Tornado u Siciliji | Video: 24sata/Reuters

Nevrijeme je pogodilo područje pokrajine Trapani u ranim jutarnjim satima, a sve je počelo rijetkim meteorološkim fenomenom – dvostrukom pijavicom koja se pojavila uz obalu Marsale. Potom se nevrijeme premjestilo prema unutrašnjosti i preraslo u tornado koji je poharao grad i okolna područja.

Kuća potpuno uništena, obitelj evakuirana

Razmjeri štete posebno su vidljivi u Marsali, gdje je jedna kuća potpuno uništena. Obitelj koja je u njoj živjela morala je biti evakuirana.

Snažni udari vjetra prevrnuli su brojne automobile na cestama, srušili električne stupove i iščupali velik broj stabala. Na pojedinim kućama odneseni su krovovi, dok su na drugim objektima razbijeni prozori.

Posebno teško oštećena je i škola Alcide De Gasperi u četvrti Terrenove, u mjestu Strasatti. Tornado je pogodio zgradu tijekom redovite nastave, razbio prozore i ozlijedio nekoliko učenika, izvijestili su lokalni mediji.

- Bilo je to gotovo kao američki tornado, ništa ovako nasilno ne pamtim - rekao je Reutersu čelnik sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, Salvatore ⁠Cocina.

Početkom rujna, agencija je izdala upozorenje da su nesnosne vrućine dovele do nakupljanja vrućine koja bi ujesen mogla izazvati ekstremne vremenske događaje.

- To ponovno naglašava problem ekstremnih vremenskih događaja, karakterističnih za protekle godine zbog klimatske krize - rekao je Cocina.

Tornado strikes Sicily's Marsala, leaving trail of damage
Foto: Reuters

Prema izvješćima BBC Weathera, vremenske prilike na Siciliji smirile su se nakon snažnih grmljavinskih nevremena koja su pogodila otok u petak ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Par kojeg je tornado zatekao u vožnji prebačen je u bolnicu u ozbiljnom stanju.

Regionalni sicilijanski predsjednik Renato Schifani obećao je pomoć za sanaciju posljedice nevremena, a alarm koji upozorava na ekstremne vremenske uvjete na snazi je i za subotu, jer kiša i oluje nastavljaju pogađati otok. 

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