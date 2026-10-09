VIDEO Tornado poharao Siciliju: Nosio krovove, prevrtao aute i uništio kuću, ima i ozlijeđenih...

Razoran tornado poharao je u petak ujutro područje Marsale na zapadu Sicilije, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu i više ozlijeđenih. Snažan vjetar prevrtao je aute, odnosio krovove s kuća i rušio stabla, a jedna je kuća potpuno uništena. Prema pisanju talijanskih medija, devet ljudi, među kojima četvero djece i petero odraslih, prevezeno je u bolnicu zbog posjekotina i ogrebotina. Najmanje dvoje ljudi navodno je ozbiljnije ozlijeđeno nakon što je vjetar prevrnuo njihov auto i odbacio ga u provaliju.

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Pokretanje videa... VIDEO Tornado u Siciliji | Video: 24sata/Reuters

Nevrijeme je pogodilo područje pokrajine Trapani u ranim jutarnjim satima, a sve je počelo rijetkim meteorološkim fenomenom – dvostrukom pijavicom koja se pojavila uz obalu Marsale. Potom se nevrijeme premjestilo prema unutrašnjosti i preraslo u tornado koji je poharao grad i okolna područja.

Kuća potpuno uništena, obitelj evakuirana

Razmjeri štete posebno su vidljivi u Marsali, gdje je jedna kuća potpuno uništena. Obitelj koja je u njoj živjela morala je biti evakuirana.

Snažni udari vjetra prevrnuli su brojne automobile na cestama, srušili električne stupove i iščupali velik broj stabala. Na pojedinim kućama odneseni su krovovi, dok su na drugim objektima razbijeni prozori.

❗️Danni diffusi a sud di Marsala (TP) a seguito del passaggio di un tornado questa mattina. Danni diffusi e diversi feriti. Video di Panificio Maltese e Sebastiano Grasso. https://t.co/1bPedr2Jg3 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 9, 2026

Posebno teško oštećena je i škola Alcide De Gasperi u četvrti Terrenove, u mjestu Strasatti. Tornado je pogodio zgradu tijekom redovite nastave, razbio prozore i ozlijedio nekoliko učenika, izvijestili su lokalni mediji.

- Bilo je to gotovo kao američki tornado, ništa ovako nasilno ne pamtim - rekao je Reutersu čelnik sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, Salvatore ⁠Cocina.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti https://t.co/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Početkom rujna, agencija je izdala upozorenje da su nesnosne vrućine dovele do nakupljanja vrućine koja bi ujesen mogla izazvati ekstremne vremenske događaje.

- To ponovno naglašava problem ekstremnih vremenskih događaja, karakterističnih za protekle godine zbog klimatske krize - rekao je Cocina.

Foto: Reuters

Prema izvješćima BBC Weathera, vremenske prilike na Siciliji smirile su se nakon snažnih grmljavinskih nevremena koja su pogodila otok u petak ujutro.

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Par kojeg je tornado zatekao u vožnji prebačen je u bolnicu u ozbiljnom stanju.

Regionalni sicilijanski predsjednik Renato Schifani obećao je pomoć za sanaciju posljedice nevremena, a alarm koji upozorava na ekstremne vremenske uvjete na snazi je i za subotu, jer kiša i oluje nastavljaju pogađati otok.