Snažno nevrijeme pogodilo je Marsalu na zapadu Sicilije. Devet osoba, među njima četvero djece, završilo je u bolnici, a vjetar je rušio stabla, električne stupove i oštetio brojne zgrade
VIDEO Tornado poharao Siciliju: Nosio krovove, prevrtao aute i uništio kuću, ima i ozlijeđenih...
Razoran tornado poharao je u petak ujutro područje Marsale na zapadu Sicilije, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu i više ozlijeđenih. Snažan vjetar prevrtao je aute, odnosio krovove s kuća i rušio stabla, a jedna je kuća potpuno uništena. Prema pisanju talijanskih medija, devet ljudi, među kojima četvero djece i petero odraslih, prevezeno je u bolnicu zbog posjekotina i ogrebotina. Najmanje dvoje ljudi navodno je ozbiljnije ozlijeđeno nakon što je vjetar prevrnuo njihov auto i odbacio ga u provaliju.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Nevrijeme je pogodilo područje pokrajine Trapani u ranim jutarnjim satima, a sve je počelo rijetkim meteorološkim fenomenom – dvostrukom pijavicom koja se pojavila uz obalu Marsale. Potom se nevrijeme premjestilo prema unutrašnjosti i preraslo u tornado koji je poharao grad i okolna područja.
Kuća potpuno uništena, obitelj evakuirana
Razmjeri štete posebno su vidljivi u Marsali, gdje je jedna kuća potpuno uništena. Obitelj koja je u njoj živjela morala je biti evakuirana.
Snažni udari vjetra prevrnuli su brojne automobile na cestama, srušili električne stupove i iščupali velik broj stabala. Na pojedinim kućama odneseni su krovovi, dok su na drugim objektima razbijeni prozori.
❗️Danni diffusi a sud di Marsala (TP) a seguito del passaggio di un tornado questa mattina. Danni diffusi e diversi feriti. Video di Panificio Maltese e Sebastiano Grasso. https://t.co/1bPedr2Jg3— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 9, 2026
Posebno teško oštećena je i škola Alcide De Gasperi u četvrti Terrenove, u mjestu Strasatti. Tornado je pogodio zgradu tijekom redovite nastave, razbio prozore i ozlijedio nekoliko učenika, izvijestili su lokalni mediji.
- Bilo je to gotovo kao američki tornado, ništa ovako nasilno ne pamtim - rekao je Reutersu čelnik sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, Salvatore Cocina.
Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti https://t.co/9Af9y9w0pY— Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026
Početkom rujna, agencija je izdala upozorenje da su nesnosne vrućine dovele do nakupljanja vrućine koja bi ujesen mogla izazvati ekstremne vremenske događaje.
- To ponovno naglašava problem ekstremnih vremenskih događaja, karakterističnih za protekle godine zbog klimatske krize - rekao je Cocina.
Prema izvješćima BBC Weathera, vremenske prilike na Siciliji smirile su se nakon snažnih grmljavinskih nevremena koja su pogodila otok u petak ujutro.
POGLEDAJTE VIDEO:
Par kojeg je tornado zatekao u vožnji prebačen je u bolnicu u ozbiljnom stanju.
Regionalni sicilijanski predsjednik Renato Schifani obećao je pomoć za sanaciju posljedice nevremena, a alarm koji upozorava na ekstremne vremenske uvjete na snazi je i za subotu, jer kiša i oluje nastavljaju pogađati otok.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+