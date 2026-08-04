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DRAMA NA JADRANU

VIDEO Tri požara buknula u Dalmaciji: 'Kanaderi nas stalno preletavaju, svakih pet minuta'

DALMACIJA - Buknula su tri požara u mjestu Kreševo, Labinske Drage i Korušce, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Kazao je kako niti jedno područje nije ugroženo te da požare gase dva kanadera. "Vatrogasci su na terenu, zrakoplovne snage raspodjeljujemo prema potrebi", rekao je. "Kanaderi nas preletavaju svakih pet do sedam minuta", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku kanadera.

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Iznad Trogira, tri kanadera gase požar VIDEO
Iznad Trogira, tri kanadera gase požar | Video: čitatelj/24sata
VIDEO: EMOTIVNE SCENE

'CIAO CAPITANO' Baklje, šalovi, dresovi: Ovako su se Milanisti oprostili od velikog Baresija...

MILAN - Nekoliko tisuća navijača došlo je na posljednji ispraćaj legendarnog kapetana Milana, Franca Baresija. Na sprovod su došle i brojne legende kluba, a emotivne scene obišle su svijet. Navijači su u vis dizali dresove s njegovim imenom, palili baklje i mahali zastavama Rossonera. Baresi je bio istinska legenda kluba, a tragična vijest potresla je navijače

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Navijači i bivši suigrači opraštaju se od Franca Baresija VIDEO
Navijači i bivši suigrači opraštaju se od Franca Baresija | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa vapi za vodom: Suša gasi nuklearke, Dunav nikad niže. U Zagorju ubio dvoje djece, zapalio kuću pa ubio sebe. Jurčević rekorder je po kaznama u sabornici. Tko se ne bude držao strogih mjera za suzbijanje svinjske kuge, ostat će bez svinja. Konavle više nisu u prometnoj blokadi...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke... | Video: 24sata/Video
VIDEO: POGLEDAJTE TRENING

Sve je spremno za spektakl na Maksimiru! Dinamo je 'opipao' teren i odradio zadnji trening

Igrači Dinama odradili su trening uoči dvoboja protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Sutra ih na maksimirskom stadionu čeka prva utakmica 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka

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Trening Dinama na Maksimiru VIDEO
Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata
VIDEO: POGLEDAJTE TRENING

Bivši asovi HNL-a odradili su trening na Maksimiru! Sopić je sve budnim okom nadgledao

Nogometaši Kauno Žalgirisa odradili su trening uoči sutrašnjeg dvoboja s Dinamom. U prvom planu bili su Ivan Fiolić, Leon Kreković, Anthony Kalik i trener Željko Sopić koji se vraća na njemu itekako poznato mjesto

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Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru VIDEO
Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru | Video: Hrvoje Tironi/24sata
STANOVI NISU BILI U OPASNOSTI

VIDEO Vatrogasci lokalizirali požar kod Zadra: Izgorjelo je 12 hektara borove šume i raslinja

ZADAR - Lokaliziran je požar koji je u ponedjeljak poslije 13 sati izbio u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Požar je lokaliziran oko 17.30 sati, požarište je pod nadzorom vatrogasaca koji kontroliraju rubne dijelove i dežurat će do daljnjega, a zračne snage više ne djeluju, kazao je Rudić. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti.

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Kanader gasi požar kod Zadra VIDEO
Kanader gasi požar kod Zadra | Video: Čitatelj 24sata/Facebook

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