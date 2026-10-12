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STRAŠAN NAPAD

VIDEO Troje mrtvih i 25 ranjenih u ruskom napadu kod Harkiva, kamere snimile udar drona

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO Troje mrtvih i 25 ranjenih u ruskom napadu kod Harkiva, kamere snimile udar drona
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Foto: KHARKIV PROSECUTOR'S OFFICE
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U razornom napadu na stambeno naselje u blizini Harkiva, tri osobe su poginule, a 25 je ozlijeđeno, uključujući dvoje djece, dok ukrajinske vlasti pokreću istragu zbog sumnje na ratni zločin.

U razornom ruskom raketnom napadu na naselje nedaleko od Harkiva smrtno su stradale tri osobe, a dvadeset i pet ih je zadobilo ozljede. Projektil je pogodio gusto naseljeno područje u blizini trgovine, a među žrtvama se nalaze i maloljetnici.

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Udar na Harkiv VIDEO
Udar na Harkiv | Video: Reuters

Smrtonosni udar na stambeno naselje

U nedjelju navečer ruski projektil pogodio je stambeno područje u naselju Pisočin, smještenom tik uz Harkiv. Napad se dogodio oko 19:25 po lokalnom vremenu, a raketa je pala u neposrednoj blizini lokalne trgovine i nekoliko višekatnica. Od siline eksplozije izbio je požar, a ukrajinska policija brzo je stigla na mjesto udara kako bi pomogla stradalima.

Ukrajinske vlasti potvrdile su da su u napadu poginule tri osobe, među kojima je dječak (16). Život su izgubile i dvije žene, stare 19 i 51 godinu. U bolnicama je najmanje 25 ranjenih. Među ozlijeđenima je dvoje djece, djevojčice u dobi od 9 i 13 godina. Hitna pomoć prevezla je mlađu djevojčicu u bolnicu zbog ozljeda nastalih uslijed eksplozije, dok je starija pretrpjela akutnu reakciju na stres. Ukrajinsko tužiteljstvo odmah je pokrenulo istragu zbog sumnje na ratni zločin.

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Nastavak nasilja unatoč najavama primirja

An explosion from a Russian strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv
Foto: KHARKIV PROSECUTOR'S OFFICE

Ovi smrtonosni napadi dogodili su se u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump najavio uspostavu energetskog primirja između Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristao je na taj prijedlog pod uvjetom da ga i ruska strana poštuje. Ipak, siloviti udari na terenu pokazuju da primirje još nije zaživjelo u praksi.

Nedugo nakon te objave ruske snage izvele su i napad dronom na grad Ivano-Frankivsk na zapadu Ukrajine. U tom su udaru također poginule tri osobe. Napadi na civilnu infrastrukturu nastavili su se diljem zemlje, ostavljajući iza sebe žrtve i razaranja.

Harkivska oblast i sam grad Harkiv redovita su meta ruskih napada zbog blizine bojišnice. Ranije istog dana ruske snage napale su Nemišljanski okrug u Harkivu dvjema navođenim zračnim bombama. U tom je udaru poginula tridesetpetogodišnja žena, a najmanje osam ljudi zadobilo je ozljede.

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Tisuće bombi i dronova

Harkiv redovito trpi strahovita razaranja, a početkom listopada zabilježeno je više smrtonosnih napada. U jednom od udara na stambeni dio grada poginulo je petero ljudi, a više od pedeset ih je ozlijeđeno. Spasilačke službe neprestano rade na raščišćavanju ruševina i izvlačenju preživjelih.

Ukrajinski dužnosnici redovito upozoravaju na goleme razmjere ruskih zračnih napada. Prema službenim podacima meta su često civilni objekti, što dovodi do velikog broja ljudskih žrtava i uništenja domova.

Predsjednik Zelenski osvrnuo se na razorne napade i iznio zastrašujuće podatke o količini oružja koje ruske snage koriste protiv ukrajinskih gradova.

​- Samo ovog tjedna Rusi su lansirali oko 1450 zračnih bombi, 75 projektila raznih tipova i više od 1640 napadačkih dronova, od kojih je oko 60 posto na mlazni pogon - izjavio je Zelenski.

*uz korištenje AI-ja

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