VIDEO Troje mrtvih i 25 ranjenih u ruskom napadu kod Harkiva, kamere snimile udar drona

U razornom ruskom raketnom napadu na naselje nedaleko od Harkiva smrtno su stradale tri osobe, a dvadeset i pet ih je zadobilo ozljede. Projektil je pogodio gusto naseljeno područje u blizini trgovine, a među žrtvama se nalaze i maloljetnici.

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Smrtonosni udar na stambeno naselje

U nedjelju navečer ruski projektil pogodio je stambeno područje u naselju Pisočin, smještenom tik uz Harkiv. Napad se dogodio oko 19:25 po lokalnom vremenu, a raketa je pala u neposrednoj blizini lokalne trgovine i nekoliko višekatnica. Od siline eksplozije izbio je požar, a ukrajinska policija brzo je stigla na mjesto udara kako bi pomogla stradalima.

Ukrajinske vlasti potvrdile su da su u napadu poginule tri osobe, među kojima je dječak (16). Život su izgubile i dvije žene, stare 19 i 51 godinu. U bolnicama je najmanje 25 ranjenih. Među ozlijeđenima je dvoje djece, djevojčice u dobi od 9 i 13 godina. Hitna pomoć prevezla je mlađu djevojčicu u bolnicu zbog ozljeda nastalih uslijed eksplozije, dok je starija pretrpjela akutnu reakciju na stres. Ukrajinsko tužiteljstvo odmah je pokrenulo istragu zbog sumnje na ratni zločin.

Nastavak nasilja unatoč najavama primirja

Foto: KHARKIV PROSECUTOR'S OFFICE

Ovi smrtonosni napadi dogodili su se u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump najavio uspostavu energetskog primirja između Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristao je na taj prijedlog pod uvjetom da ga i ruska strana poštuje. Ipak, siloviti udari na terenu pokazuju da primirje još nije zaživjelo u praksi.

Nedugo nakon te objave ruske snage izvele su i napad dronom na grad Ivano-Frankivsk na zapadu Ukrajine. U tom su udaru također poginule tri osobe. Napadi na civilnu infrastrukturu nastavili su se diljem zemlje, ostavljajući iza sebe žrtve i razaranja.

Harkivska oblast i sam grad Harkiv redovita su meta ruskih napada zbog blizine bojišnice. Ranije istog dana ruske snage napale su Nemišljanski okrug u Harkivu dvjema navođenim zračnim bombama. U tom je udaru poginula tridesetpetogodišnja žena, a najmanje osam ljudi zadobilo je ozljede.

Tisuće bombi i dronova

Harkiv redovito trpi strahovita razaranja, a početkom listopada zabilježeno je više smrtonosnih napada. U jednom od udara na stambeni dio grada poginulo je petero ljudi, a više od pedeset ih je ozlijeđeno. Spasilačke službe neprestano rade na raščišćavanju ruševina i izvlačenju preživjelih.

Ukrajinski dužnosnici redovito upozoravaju na goleme razmjere ruskih zračnih napada. Prema službenim podacima meta su često civilni objekti, što dovodi do velikog broja ljudskih žrtava i uništenja domova.

Predsjednik Zelenski osvrnuo se na razorne napade i iznio zastrašujuće podatke o količini oružja koje ruske snage koriste protiv ukrajinskih gradova.

​- Samo ovog tjedna Rusi su lansirali oko 1450 zračnih bombi, 75 projektila raznih tipova i više od 1640 napadačkih dronova, od kojih je oko 60 posto na mlazni pogon - izjavio je Zelenski.

*uz korištenje AI-ja