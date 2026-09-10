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poruka pred izbore

VIDEO Trump: 'Ako izgubimo izbore, prolazit ćete kroz pakao'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Trump: 'Ako izgubimo izbore, prolazit ćete kroz pakao'
Foto: Evan Vucci
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Trump je u Teksasu održao strastven govor, upozorivši republikanske birače na posljedice gubitka izbora, ističući važnost sudjelovanja na glasovanju kao ključnu bitku za budućnost SAD-a.

Američki predsjednik Donald Trump u Teksasu je održao govor uoči međuizbora i republikanskim biračima poslao jasnu poruku – studeni moraju doživjeti kao da ponovno biraju njega. Trump je upozorio što će se, prema njegovim riječima, dogoditi ako republikanci izgube kontrolu nad Kongresom.

-  Ako izgubimo, izgubit ćete granicu. Izgubit ćete porezne rezove. Izgubit ćete sigurnost i bogatstvo. Naša će zemlja prolaziti kroz pakao, a vi ćete prolaziti kroz pakao - rekao je.

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Svoj govor pretvorio je u osobni poziv biračima.

- Pretvarajte se da sam ja na glasačkom listiću. Ja sam na glasačkom listiću. Još samo ovaj put - ponavljao je Trump.

Najavio je da će se osobno uključiti u kampanju i obilaziti savezne države u kojima će utrka za Senat i Zastupnički dom biti neizvjesna. Tvrdi da takvih utrka ima oko 35.

- Možemo dobiti svaku od tih utrka - poručio je, najavljujući velike skupove.

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Trump je posebno hvalio svoje rezultate u Teksasu i ponovno iznio velike tvrdnje o ulaganjima u SAD. Kazao je da je u manje od dvije godine u zemlju stiglo više od 20 bilijuna dolara stranih investicija.

- Nitko nikada nije vidio ništa slično - rekao je.

Velik dio govora posvetio je i imigraciji. Pohvalio se izgradnjom više od 1400 milja zida na granici s Meksikom i ustvrdio da posljednjih 15 ili 16 mjeseci preko južne granice nije ušao niti jedan ilegalni migrant.

Demokrate je ponovno napao, nazivajući njihovu politiku "radikalnom" i "komunističkom", a razdoblje Joea Bidena opisao kao "katastrofu, kaos i smrt".

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Posebno neobičan dio govora bio je posvećen Kenu Paxtonu, kandidatu kojeg Trump podržava u Teksasu.

- Neki možda ne vole način na koji se odijeva. Ja ne volim - rekao je Trump, a zatim dodao da je Paxton ipak izgledao vrlo dotjerano u plavom odijelu.

Osvrnuo se i na njegov govor i izgled, a zatim ga nazvao jednim od najboljih državnih odvjetnika u povijesti SAD-a.

- Žao mi je, Ken. Koji vrag radim? Više nikada neće razgovarati sa mnom - našalio se Trump.

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Ponovno je napao i Demokrate, koristeći pogrdni izraz "Dumbocrats", izveden iz engleske riječi za "glup".

Na kraju je govorio i o transrodnim sportašima u ženskom sportu, temi koju često ističe u kampanji.

- To je jedna od naših najboljih poruka svih vremena - rekao je Trump.

Međuizbore je cijelim govorom pokušavao prikazati kao presudnu bitku za budućnost SAD-a.

- Porazit ćemo komunizam u Americi i glasati za američku slobodu - poručio je biračima.

Poruka je bila jasna: Trump želi da republikanci u studenom izađu na izbore kao da ponovno glasaju za njega.

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