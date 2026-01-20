Obavijesti

OBJAVIO PORUKE MACRONA

Trump podivljao: 'Britanija radi glupost! To je VELIKI IDIOTIZAM. Mi moramo imati Grenland!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Trump podivljao: 'Britanija radi glupost! To je VELIKI IDIOTIZAM. Mi moramo imati Grenland!'
Foto: Truth Social/Donald Trump

Rekao je da će Grenland biti tema razgovora s europskim čelnicima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog tjedna. Trump sutra ide ondje s velikom američkom delegacijom

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoj zahtjev za kontrolu nad danskim otokom Grenlandom. U razgovoru s novinarima na Floridi prije kratkog leta za Washington DC, Trump je rekao da ga Danska "ne može zaštititi".

"Oni su divni ljudi", rekao je Trump o Dancima, "ali oni čak ni ne idu tamo".

"Moramo ga imati. Oni to moraju učiniti. Ne mogu ga zaštititi, Danska", izjavio je Trump, a prenosi BBC.

Rekao je da će Grenland biti tema razgovora s europskim čelnicima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog tjedna. Trump sutra ide ondje s velikom američkom delegacijom.

Trump je na svojoj mreži objavio i ilustrativnu fotografiju kako osvaja Grenland.

Foto: Truth Social/Donald Trump
Nakon te izjave, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio još nekoliko intrigantnih poruka.

U jednoj od njih je napao Ujedinjeno Kraljevstvo.

Američki predsjednik je napisao: "Šokantno, naš ‘briljantni‘ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati Mauricijusu otok Diego Garcia, lokaciju vitalne američke vojne baze, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA."

Misli na odluku Ujedinjenog Kraljevstva da preda Mauricijusu otočje Chagos, što uključuje otok Diego Garcia i njegovu britansko-američku vojnu bazu. Prema potpisanom sporazumu, lokacija baze bit će vraćena u zakup Ujedinjenom Kraljevstvu na 99 godina.

Trump je to nazvao "VELIKOM GLUPOŠĆU", što je "još jedan u vrlo dugom nizu razloga nacionalne sigurnosti zašto Grenland mora biti stečen".

Objavio poruke s Macronom

Objavio je i poruku koje mu je poslao francuski predsjednik Emmanuel Macron.

„Prijatelju moj,

Potpuno smo usklađeni oko Sirije. Možemo učiniti velike stvari oko Irana. Ne razumijem što radiš s Grenlandom. Pokušajmo izgraditi velike stvari. Mogu organizirati sastanak G7 nakon Davosa u Parizu u četvrtak poslijepodne. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse na marginama sastanka. Večerajmo zajedno u Parizu u četvrtak prije nego što se vratiš u SAD.

