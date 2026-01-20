Trump podivljao: 'Britanija radi glupost! To je VELIKI IDIOTIZAM. Mi moramo imati Grenland!'

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoj zahtjev za kontrolu nad danskim otokom Grenlandom. U razgovoru s novinarima na Floridi prije kratkog leta za Washington DC, Trump je rekao da ga Danska "ne može zaštititi".

Trump tvrdi da Danska ne može zaštititi Grenland

"Oni su divni ljudi", rekao je Trump o Dancima, "ali oni čak ni ne idu tamo".

"Moramo ga imati. Oni to moraju učiniti. Ne mogu ga zaštititi, Danska", izjavio je Trump, a prenosi BBC.

Rekao je da će Grenland biti tema razgovora s europskim čelnicima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog tjedna. Trump sutra ide ondje s velikom američkom delegacijom.

Trump je na svojoj mreži objavio i ilustrativnu fotografiju kako osvaja Grenland.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Nakon te izjave, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio još nekoliko intrigantnih poruka.

U jednoj od njih je napao Ujedinjeno Kraljevstvo.

Američki predsjednik je napisao: "Šokantno, naš ‘briljantni‘ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati Mauricijusu otok Diego Garcia, lokaciju vitalne američke vojne baze, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA."

Misli na odluku Ujedinjenog Kraljevstva da preda Mauricijusu otočje Chagos, što uključuje otok Diego Garcia i njegovu britansko-američku vojnu bazu. Prema potpisanom sporazumu, lokacija baze bit će vraćena u zakup Ujedinjenom Kraljevstvu na 99 godina.

Trump je to nazvao "VELIKOM GLUPOŠĆU", što je "još jedan u vrlo dugom nizu razloga nacionalne sigurnosti zašto Grenland mora biti stečen".

Objavio poruke s Macronom

Objavio je i poruku koje mu je poslao francuski predsjednik Emmanuel Macron.

„Prijatelju moj,

Potpuno smo usklađeni oko Sirije. Možemo učiniti velike stvari oko Irana. Ne razumijem što radiš s Grenlandom. Pokušajmo izgraditi velike stvari. Mogu organizirati sastanak G7 nakon Davosa u Parizu u četvrtak poslijepodne. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse na marginama sastanka. Večerajmo zajedno u Parizu u četvrtak prije nego što se vratiš u SAD.