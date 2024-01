NEW HAMPSHIRE - Donald Trump u subotu je navečer bio na skupu u New Hampshireu, a tijekom govora prekidao ga je provokator. Dok je govorio kako ćemo 'zbog Bidena završiti u Trećem svjetskom ratu', krenuli su povici iz publike. Trump je na to počeo govoriti zaštitarima 'izbacite ga van'. - Možete ga izvesti, izbacite ga, izbacite ga van - govorio je Trump zaštitarima prije nego je nastavio s govorom.