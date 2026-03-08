Obavijesti

Trump jasno: Ne želim da se Kurdi uključe u rat u Iranu...

Piše HINA,
VIDEO Trump jasno: Ne želim da se Kurdi uključe u rat u Iranu...
Foto: Thaier Al-Sudani

Ne želim da Kurdi budu ozlijeđeni, ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su ući, ali stvarno sam im rekao da ne želim da ulaze, rekao je

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je odbacio mogućnost uključivanja kurdskih boraca u rat u Iranu. "Isključio sam to, ne želim da Kurdi uđu", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One. "Ne želim da Kurdi budu ozlijeđeni, ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su ući, ali stvarno sam im rekao da ne želim da ulaze".

Trump je dodao da Washington "ne želi učiniti rat složenijim nego što već jest".

Mnogi iranski Kurdi žive u susjednom Iraku zbog sustavnog progona u svojoj domovini. Neki sada vide priliku za svrgavanje iranske vlade i dobivanje veće zaštite i sloboda ako se ondje promijeni vodstvo.

Trump je nedavno telefonski razgovarao s nekoliko kurdskih vođa.

Wall Street Journal izvijestio je, pozivajući se na dužnosnike američke vlade, da Trump razmatra podršku iračkim Kurdima u borbi protiv iranskog vodstva.

Prema nekim medijskim izvješćima, američka obavještajna agencija CIA počela je naoružavati kurdske skupine u regiji prije nekoliko mjeseci.

Bijela kuća odbacila je takva izvješća kao lažna.

Kurdi su etnička skupina od otprilike 30 milijuna ljudi koji žive prvenstveno u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj.

Desetljećima su se borili za vlastitu državu i dugo su bili progonjeni i potiskivani u Iraku, Iranu i Turskoj.

Autonomna kurdska regija u Iraku osnovana je nakon svrgavanja diktatora Sadama Huseina 2003. godine.

