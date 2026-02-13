VIDEO Trump o promjeni režima u Iranu: 'To bi bila najbolja stvar koja se može dogoditi'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio kako bi promjena vlasti u Iranu bila "najbolja stvar koja se može dogoditi", što predstavlja njegov dosad najizravniji poziv na svrgavanje klerikalnog vodstva u Teheranu. Izjava dolazi u trenutku dok njegova administracija važe vojne opcije i šalje drugi nosač zrakoplova na Bliski istok kako bi pojačala pritisak na Iran usred zastoja u nuklearnim pregovorima.

Pokretanje videa... 02:57 Trump kaže da bi promjena režima u Iranu bila najbolja stvar koja se mogla dogoditi | Video: 24sata/Reuters

"U slučaju da ne postignemo dogovor, trebat će nam"

Trump je komentare dao nakon posjeta vojnicima u bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini. Na novinarsko pitanje o svrgavanju islamske vlasti u Iranu, bio je jasan.

​- Čini se da bi to bila najbolja stvar koja se može dogoditi. Već 47 godina oni samo pričaju, pričaju i pričaju - rekao je Trump, aludirajući na dugogodišnje neuspješne diplomatske napore.

Potvrdivši ranije medijske napise, Trump je objavio da će Sjedinjene Države poslati USS Gerald R. Ford, najveći svjetski nosač zrakoplova, iz Karipskog mora na Bliski istok. Tamo će se pridružiti udarnoj skupini nosača USS Abraham Lincoln, koja je u regiji već više od dva tjedna. Ovim potezom, koji donosi više od pet tisuća dodatnih vojnika, udvostručit će se broj zrakoplova i streljiva dostupnih vojnim planerima.

​- U slučaju da ne postignemo dogovor, trebat će nam. Odlazi vrlo brzo - poručio je predsjednik.

Ovo je nagli preokret za posadu Forda, koja je nedavno sudjelovala u operacijama koje su dovele do uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura. Njihova misija, koja je započela u lipnju 2025., već je produljena, a novo raspoređivanje gura ih prema neuobičajeno dugom boravku na moru, što izaziva zabrinutost u vrhu mornarice zbog utjecaja na ljude i opremu.

Diplomatski pritisak i unutarnje napetosti

Slanje vojne sile poklapa se s porukom Teheranu nakon što su neizravni pregovori u Omanu prošlog tjedna završili bez pomaka. Trump je upozorio Iran da će neuspjeh u postizanju dogovora biti "vrlo traumatičan".

​- Mislim da će pregovori biti uspješni. A ako ne budu, bit će to loš dan za Iran, vrlo loš - izjavio je.

Dodatni pritisak na Trumpa vrši i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je tijekom ovotjednog sastanka u Washingtonu inzistirao da bilo kakav sporazum mora obuhvatiti i iranski balistički program te prekid financiranja militantnih skupina poput Hamasa i Hezbollaha.

Istovremeno, Iran se suočava s golemim unutarnjim pritiskom. U zemlji započinju četrdesetodnevne žalosti za tisućama ubijenih tijekom brutalnog gušenja prosvjeda prošlog mjeseca, što bi moglo ponovno rasplamsati bijes javnosti prema režimu oslabljenom sankcijama. Zaljevske arapske nacije upozorile su da bi bilo kakav napad na Iran mogao regiju gurnuti u novi veliki sukob.