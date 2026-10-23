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VIDEO Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se SAD pozabaviti Kubom nakon što riješe pitanje Irana. Govoreći na skupu na Floridi, najavio je da bi američki ratni brodovi mogli proći pokraj Kube, a potom bi državni tajnik Marco Rubio otišao dovršiti dogovor. – Pozabavit ćemo se Kubom na povratku iz Irana. Nakratko ćemo se zaustaviti – rekao je Trump, opisujući scenarij u kojem bi američki brod stao nedaleko od kubanske obale. Nije iznio konkretne detalje o mogućim potezima Washingtona prema toj karipskoj državi.

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Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana VIDEO
Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Sve veće napetosti u koaliciji oko tajnika Tomislava Bilandžića. Uhitili još tri bjegunca iz sramotnog nazi kortea u Splitu. Prekinuta potraga za hrvatskim pomorcem u Crnom moru. Kiša usporila radove, sanacija u Gospiću koštat će 55 milijuna eura. 150.000 ljudi na završnom skupu studenata u Beogradu. Bukovčev Ružičasti san prodali za čak 475 tisuća eura na aukciji.

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Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši | Video: 24sata Video
SRBIJA NA PREKRETNICI

VIDEO Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...'

BEOGRAD - Povjesničar Dragan Popović smatra da su izbori u Srbiji najvažniji politički trenutak za zemlju od pada Slobodana Miloševića. U razgovoru s Hrvojem Zovkom upozorio je na neravnopravne izborne uvjete, ali ocijenio da studentska lista ima priliku osvojiti većinu i otvoriti put demokratskim promjenama. - Bit će tijesna borba, ne očekujem uvjerljivu pobjedu jer pod ovakvim neravnopravnim uvjetima to nije moguće - rekao je Popović. Upozorio je i na mogućnost izbornih nepravilnosti te istaknuo da su masovnost na biralištima i nenasilna obrana izborne volje ključni za zaštitu rezultata.

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Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...' VIDEO
Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...' | Video: Hrvoje Zovko
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VRUĆA ZABAVA Sve popularniji rave u saunama! DJ-i u ručniku

Barcelonski spa u četvrtak navečer pretvorio se u neobičan rave klub: stotinjak gostiju plesalo je među bazenima, saunama i jacuzzijima, dok su DJ-i glazbu puštali ogrnuti ručnicima. U studiju Inner Flow, nedaleko od plaže Barceloneta, posjetitelji su se fotografirali, zabavljali i odmarali na infracrvenim klupama. Takvi wellness partyji sve su popularnija alternativa izlascima uz alkohol. 'Uživam u wellnessu, ali i dalje volim dobru zabavu, bez alkohola i noćnih izlazaka', rekla je Rumunjka Sabina Zus (37), koja živi u Barceloni. Ideja je nastala kad su organizatori primijetili da se gosti u sauni druže i razgovaraju. Pokušaj da ih utišaju prerastao je u zabavu koja spaja glazbu, opuštanje i druženje.

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Rave u sauni VIDEO
Rave u sauni | Video: 24sata/Reuters
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Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...'

Nismo stigli ni do prve stanice i tramvaj je udario u auto. Vozačica je izašla pogledati je li čovjek dobro i ubrzo se vratila u tramvaj. Čovjek je ostao u šoku sjediti u autu, rekla je čitateljica koja je u petak bila u tramvaju broj 11 koji je krenuo sa okretišta na zagrebačkom Črnomercu. Iz ZET-a su nam rekli da nije bilo ozlijeđenih te da su vozači razmijenili podatke. Policija nije dobila dojavu o sudaru

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Sudar u Zagrebu VIDEO
Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NEMA ČEGA NEMA

VIDEO U šibenskoj ribarnici za brancin ćete izdvojiti 30, za hobotnice 20, a za ciple 10 eura

Pogledajte kako izgleda užurbano jutro u šibenskoj ribarnici. Mnogi Šibenčani odlučili su u petak pripremati morske delicije, a ponuda ih sigurno nije razočarala

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Ponuda ribe na šibenskoj ribarnici VIDEO
Ponuda ribe na šibenskoj ribarnici | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

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