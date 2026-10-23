VIDEO Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana

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Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...' Nismo stigli ni do prve stanice i tramvaj je udario u auto. Vozačica je izašla pogledati je li čovjek dobro i ubrzo se vratila u tramvaj. Čovjek je ostao u šoku sjediti u autu, rekla je čitateljica koja je u petak bila u tramvaju broj 11 koji je krenuo sa okretišta na zagrebačkom Črnomercu. Iz ZET-a su nam rekli da nije bilo ozlijeđenih te da su vozači razmijenili podatke. Policija nije dobila dojavu o sudaru

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