VIDEO Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael

Američki predsjednik Donald Trump govorio je o ratu s Iranom na okruglom stolu u Bijeloj kući, rekavši da bi operaciju ocijenio "15 od 10".

- Netko je pitao na ljestvici od 10 kako bih to ocijenio. Rekao sam, otprilike 15 - rekao je Trump te dodao da SAD nije prvi napao Iran, oni bi napali Izrael. Dodao je da bi Iran imao nuklearno oružje za dva tjedna da SAD nije izveo napad.

Pokretanje videa... 03:40 Trump tvrdi da SAD ima vrlo jaku poziciju u Iranu | Video: 24sata/Reuters

- Da nismo udarili u roku od dva tjedna, oni bi imali nuklearno oružje - ponovio je već viđenu retoriku jer Iran je zadnjih 20 godina, par tjedana od nuklearnog oružja.

Trump je dodao da je SAD kao najmoćnija vojna sila na svijetu u dobroj poziciji.