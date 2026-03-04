Obavijesti

News

Komentari 8
VRHOVNI ZAPOVJEDNIK

VIDEO Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael

Da nismo udarili u roku od dva tjedna, oni bi imali nuklearno oružje, ponovio je već viđenu retoriku jer Iran je zadnjih 20 godina stalno par tjedana od nuklearnog oružja

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump govorio je o ratu s Iranom na okruglom stolu u Bijeloj kući, rekavši da bi operaciju ocijenio "15 od 10".

  - Netko je pitao na ljestvici od 10 kako bih to ocijenio. Rekao sam, otprilike 15 - rekao je Trump te dodao da SAD nije prvi napao Iran, oni bi napali Izrael. Dodao je da bi Iran imao nuklearno oružje za dva tjedna da SAD nije izveo napad.

Pokretanje videa...

Trump tvrdi da SAD ima vrlo jaku poziciju u Iranu 03:40
Trump tvrdi da SAD ima vrlo jaku poziciju u Iranu | Video: 24sata/Reuters

 - Da nismo udarili u roku od dva tjedna, oni bi imali nuklearno oružje - ponovio je već viđenu retoriku jer Iran je zadnjih 20 godina, par tjedana od nuklearnog oružja.

ANALIZIRAT ĆE POSLJEDICE SDP osnovao Radnu skupinu za praćenje krize u Iranu
SDP osnovao Radnu skupinu za praćenje krize u Iranu

Trump je dodao da je SAD kao najmoćnija vojna sila na svijetu u dobroj poziciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Hezoblah opet napao Izrael. Iran razgovarao s Kurdima
IZ MINUTE U MINUTU

Hezoblah opet napao Izrael. Iran razgovarao s Kurdima

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...
24SATA U SUDNICI

Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...

Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026