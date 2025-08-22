Obavijesti

'SVE OVISI'

VIDEO Trump donio fotografiju Putina: Možda dođe na Svjetsko prvenstvo. Jako želi biti ovdje...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Trump planira dovođenje Putina na SP 2026! Pokazao njihovu zajedničku fotku i otkrio da su razgovarali o ratu u Ukrajini. Hoće li Putin doći, ostaje misterij

Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio kako bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao prisustvovati Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026., koje će zajednički ugostiti SAD, Kanada i Meksiko. Trump je u Ovalnom uredu, tijekom susreta s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, pokazao fotografiju na kojoj je zajedno s Putinom.

Donald Trump o Svjetskom prvenstu 2026. | Video: 24sata/Reuters

- Upravo su mi poslali jednu sliku, netko tko jako želi biti ovdje. Vrlo je poštovan prema meni i našoj zemlji, iako ne i prema drugima. Potpisat ću mu ovu fotografiju. To je čovjek po imenu Vladimir Putin - rekao je Trump pokazujući novinarima fotografiju dvojice lidera.

Trump je dodao da Putin „možda dođe, a možda i ne“, istaknuvši kako će mnogo toga ovisiti o događajima u narednim tjednima. Nije precizirao bi li ruski predsjednik prisustvovao utakmicama u SAD-u, Kanadi ili Meksiku, iako se očekuje da će većina od više od stotinu utakmica biti odigrana na američkom tlu.

STEVE WITKOFF Trumpov majstor katastrofe. Ide Putinu u goste i hvali ga: 'To što on radi je apsurdno i opasno...'
Trumpov majstor katastrofe. Ide Putinu u goste i hvali ga: 'To što on radi je apsurdno i opasno...'

Fotografija je, kako je pojašnjeno, snimljena prije tjedan dana u Aljasci, kada su Trump i Putin razgovarali o mogućem okončanju rata u Ukrajini.

Trump je pritom otkrio i da je s Putinom nedavno razgovarao o ruskom napadu na američku tvornicu u Ukrajini. 

- Rekao sam mu da nisam sretan zbog toga. Nisam sretan ni oko čega što se tiče tog rata. Vidjet ćemo što će biti. Mislim da ćemo u iduća dva tjedna znati u kojem smjeru sve ide - izjavio je.

Američki predsjednik ranije ovoga tjedna nakratko je napustio sastanak s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi telefonom razgovarao s Putinom. Nakon toga najavio je da će raditi na organizaciji bilateralnog sastanka ruskog i ukrajinskog predsjednika.

