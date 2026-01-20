VIDEO Trumpovi bizarni ispadi i optužbe: 'Imam loše PR ljude, ne cijene me, a Nobel je šala'

Na prvu godišnjicu svog povratka u Bijelu kuću, Donald Trump održao je dugačku i na trenutke bizarnu konferenciju za medije koja je, umjesto proslave uspjeha, poprimila izrazito obrambeni ton. Iako je administracija događaj najavila kao pregled "365 pobjeda u 365 dana", predsjednik je veći dio vremena proveo žaleći se kako ne dobiva dovoljno zasluga za svoja postignuća, lutajući pritom s teme na temu, od ekonomije i imigracije do Nobelove nagrade i NATO-a.

Djelujući povremeno tiho i s manjkom energije, što su neki novinari pripisali kasnom objavljivanju na društvenim mrežama prethodne noći, Trump je pokušao uvjeriti javnost i medije u uspjeh svojih politika. No, dojam je bio da se i sam bori s činjenicom da njegova poruka ne dopire do građana koji i dalje osjećaju visoke troškove života.

Glavni fokus Trumpovog obraćanja bila je ekonomija. Žalio se kako ne dobiva priznanje za obuzdavanje inflacije koju je, kako tvrdi, naslijedio od administracije Joea Bidena, unatoč tome što službeni podaci pokazuju rast od 2,7 posto u prosincu na godišnjoj razini.

​- Možda imam loše ljude za odnose s javnošću, ali ne uspijevamo to prenijeti. Naslijedili smo visoke brojke i znatno smo ih smanjili - rekao je Trump, svjestan da bi ekonomska pitanja mogla naštetiti republikancima na predstojećim izborima.

Foto: Jessica Koscielniak

Kao ključni alat svoje ekonomske politike istaknuo je carine, tvrdeći da su upravo one spasile Fordovu tvornicu u Michiganu od zatvaranja i omogućile joj rad 24 sata dnevno. Istodobno je izrazio zabrinutost zbog slučaja pred Vrhovnim sudom koji osporava zakonitost tih carina, priznajući da bi njihovo ukidanje moglo stvoriti velike probleme. S druge strane, Bijela kuća je u priopćenju navela kako je predsjednik ispunio svako veće predizborno obećanje, od osiguravanja granice do zaustavljanja inflacije i obnove američke snage na svjetskoj sceni.

Od imigranata do Nobelove nagrade

Trump je velik dio konferencije posvetio obrani svoje stroge imigracijske politike. Držeći u rukama isprintane fotografije imigranata s kriminalnim dosjeima, koje je nazvao "najgorima od najgorih", pokušao je promijeniti negativnu percepciju javnosti o radu imigracijske službe ICE, posebice nakon nedavnih sukoba s prosvjednicima u Minnesoti.

​- Ovo je ono što ljudi pokušavaju zaštititi. Sve što ICE želi jest izbaciti ih iz naše zemlje - kazao je.

Foto: Jessica Koscielniak

Zanimljivo, izrazio je sućut zbog smrti prosvjednice Renee Good, koju je usmrtio savezni agent, nazvavši situaciju "vrlo tužnom", što je u suprotnosti s ranijim izjavama dužnosnika njegove administracije koji su je nazivali domaćom teroristicom.

U svom karakterističnom stilu, koji su novinari nazvali "tkanjem", skakao je s teme na temu. Ustvrdio je da "nitko nije učinio više za NATO" od njega, dovodeći u pitanje hoće li saveznici priskočiti u pomoć Sjedinjenim Državama. Potom je ustvrdio kako Nobelovu nagradu za mir kontrolira Norveška, nazvavši je "šalom". Tvrdio je da mu je venezuelanska oporbena čelnica María Machado, dobitnica nagrade, sama rekla da je on zaslužuje jer je "zaustavio osam ratova".

Pritisak zbog Grenlanda uoči puta u Davos

Konferencija je održana uoči Trumpovog odlaska na Svjetski ekonomski forum u Davosu, gdje se očekuju napeti razgovori s europskim čelnicima zbog njegovih prijetnji uvođenjem carina ako se usprotive američkoj akviziciji Grenlanda.

Foto: Nathan Howard

​- Siguran sam da me tamo u Švicarskoj sretno iščekuju - rekao je uz smiješak, iako su europski lideri, poput francuskog predsjednika Macrona, njegove prijetnje carinama nazvali "fundamentalno neprihvatljivima".

Na kraju, umjesto slavljeničkog govora, Trumpova konferencija pretvorila se u prodajni nastup u kojem je pokušao uvjeriti Amerikance u nešto što oni, očito, u svojim svakodnevnim životima ne osjećaju. Kako je i sam priznao: "Ne volim ovo raditi, ali moram jer moramo proširiti našu poruku".