VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili

Pucnjava na gala večeri Udruge izvjestitelja iz Bijele kuće u subotu navečer ponovno je pokrenula pitanja o zaštiti koja se pruža američkim političkim čelnicima u vrijeme rastućeg političkog nasilja. Stotinama agenata iz nekoliko agencija za provođenje zakona povjereno je osiguranje gala večere u washingtonskom hotelu Hilton kojoj se ove godine odazvao američki predsjednik Donald Trump nakon godina bojkota.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 06:48 Pucnjave na Trumpa | Video: Reuters

Unatoč tome, osumnjičenik sa sačmaricom i drugim oružjem uspio je stići do prostora samo kat iznad plesne dvorane u Washingtonu gdje je večerala izvanredna koncentracija članova administracije, visokorangiranih zastupnika i poznatih osoba.

Uz Trumpa su bili potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio, šef Pentagona Pete Hegseth, državni odvjetnik Todd Blanche, ministar financija Scott Bessent, ministar unutarnjih poslova Doug Burgum i drugi vladini dužnosnici, mnogi i s vlastitim osiguranjem.

Prerano je reći je li bilo propusta ili loše komunikacije.

Ipak, prošlo je manje od dvije godine od dva pokušaja atentata na Trumpa tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. Najnoviji incident sugerira da čak i najopsežniji nacionalni aparat osiguranja ima ranjive točke.

Šef policije u Washingtonu rekao je da je osumnjičeni napadač, naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima, odsjeo u hotelu Washington Hilton gdje se održavala večera.

Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući brzo nakon incidenta, Trump je pohvalio one na prvoj liniji, uključujući Tajnu službu.

Osvrnuo se i na opasnosti koje nosi predsjednički položaj, napominjući da su neki njegovi prethodnici ubijeni. No dodao je da osumnjičenik nije bio blizu "provaljivanja" vrata plesne dvorane.

"To nije osobito sigurna zgrada", rekao je Trump o hotelu udaljenom oko 10 minuta vožnje od Bijele kuće. Na istom mjestu se odvio pokušaj atentata na tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana 1981. godine.

Otprilike 2600 posjetitelja moralo je proći kroz detektore metala kako bi ušli u podrumsku plesnu dvoranu, ali trebali su samo pokazati kartu za ulazak u sam hotel, koji je također bio otvoren za goste.

Budući da je ulaz u prostor bio okružen prosvjednicima protiv rata Trumpove administracije protiv Irana, posjetitelje gala večere se brzo propuštalo.

Na video snimci se vidi kako napadač juri niz hodnik pokraj sigurnosne kontrolne točke. Zatim je pucao u pripadnika osiguranja prije nego što je oboren, prema vlastima.

U plesnoj dvorani su gosti još uvijek jeli salatu od mladog graška i burrate kada su gosti u stražnjem dijelu dvorane rekli da su čuli pucnjavu.

Agenti Tajne službe brzo su sklonili Trumpa i Vancea s glavnog stola. Uplašeni gosti su se sakrili ispod stolova.

Osiguranje članova Trumpove administracije, uključujući Rubia, Bessenta i Burguma, gurnule su ih na tlo i formirale ljudske štitove.

Trump, koji je izbjegao smrt 2024. kada mu je napadač metkom okrznuo uho tijekom predizbornog skupa, htio je da se svečanost nastavi, rekli su dužnosnici Bijele kuće.

Trump je kasnije rekao novinarima da je Tajna služba utvrdila da bi nastavak događaja bio nemoguć.