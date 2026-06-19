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UHITILI TINEJDŽERA

VIDEO Tučnjava i pucnjava na Times Squareu, turisti u panici se razbježali: 'Pa ovo je ludo...'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Tučnjava i pucnjava na Times Squareu, turisti u panici se razbježali: 'Pa ovo je ludo...'
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Foto: Andrew Hofstetter

Policija je potvrdila da se jedan tinejdžer nalazi u pritvoru, no još nije jasno radi li se o osobi koja je zabilježena na snimkama kako puca. Istraga je u tijeku, a vlasti tragaju za dodatnim osumnjičenicima

Mladić (17) uhićen je nakon incidenta na njujorškom Times Squareu u četvrtak poslijepodne, kada je tijekom masovne tučnjave došlo do pucnjave. Iako nitko nije pogođen mecima, jedan 26-godišnji muškarac zadobio je ubodnu ranu na vratu te je prevezen u bolnicu. Policija istražuje je li upravo sukob veće skupine ljudi doveo do pucnjave i ranjavanja, piše Eyewitness news.

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Policija istražuje pucnjavu na Times Squareu u New Yorku VIDEO
Policija istražuje pucnjavu na Times Squareu u New Yorku | Video: 24sata/reuters
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Prema navodima policije, oko 15:40 sati na uglu 44. ulice i Broadwaya mladić je izvadio pištolj i ispalio više hitaca. Zvukovi pucnjave izazvali su stampedo među brojnim turistima i prolaznicima koji su u strahu počeli bježati tražeći zaklon. Na snimkama se vidi kako osumnjičeni nakon pucnjave trči prema jugu, pritom se zabija u policajca, a zatim nastavlja bijeg prema istoku 42. ulicom dok ga policija progoni.

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Policija navodi da je ubrzo nakon privođenja jedne osobe zabilježena još jedna pucnjava na uglu 45. ulice i Osme avenije.

- Nisam puno vidio, ali bio sam odmah iza ugla kada sam čuo nekoliko pucnjeva. Pogledao sam na telefon i vidio da je prijavljena pucnjava u blizini Times Squarea, rekao je svjedok Jose Rios.

New York Police Department officers gather after alleged gunfire was heard in Times Square, in New York City
Foto: Andrew Hofstetter

U panici su ljudi utrčavali u trgovine duž Broadwaya. Zaposlenici jedne suvenirnice ispričali su kako su pomagali osobama koje su pale na tlo tijekom kaotičnog bijega.

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Policijski istražitelji tijekom večeri prikupljali su dokaze i utvrđivali mjesta na kojima su završili ispaljeni meci.

Istodobno, policija je u blizini pronašla 26-godišnjeg muškarca s ubodnom ranom na vratu. Prevezen je u bolnicu Morningside, a liječnici očekuju njegov potpuni oporavak.

- Ludo je. Ne očekujete ovako nešto u ovom dijelu grada, posebno zbog velikog broja turista, rekao je Abdul, koji radi u blizini mjesta događaja.

Policija je potvrdila da se jedan tinejdžer nalazi u pritvoru, no još nije jasno radi li se o osobi koja je zabilježena na snimkama kako puca. Istraga je u tijeku, a vlasti tragaju za dodatnim osumnjičenicima te pokušavaju utvrditi što je točno dovelo do nasilja koje je ugrozilo velik broj ljudi na jednom od najprometnijih mjesta u New Yorku.

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