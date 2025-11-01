VIDEO Tučnjava stranih radnika u Omišu: Najavili novi prosvjed protiv uvoza strane radne snage

'Za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika' novi je prosvjed koji organizira udruga 'Za bolju Hrvatsku', a najavili su ga uz snimku tučnjave stranih radnika u Omišu.

- U petak, 31. listopada, na omiškom mostu izbila je tučnjava među stranim radnicima. Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija strana radna snaga. Od kud ti pravo, od kud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene, napisali su u objavi.

Na snimci se sukobljavaju dvojica muškaraca, a jedan od njih drugoga udara u glavu zaštitnom kacigom. Tu je i treći muškarac koji ih pokušava razdvojiti.

Kako su najavili, prosvjed će se održati sljedeće nedjelje u 11 sati na splitskoj rivi. Ista udruga sličan prosvjed održala je i u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje se okupilo oko 300 ljudi.