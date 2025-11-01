Obavijesti

News

'ZA SPAS HRVATSKE KULTURE'

VIDEO Tučnjava stranih radnika u Omišu: Najavili novi prosvjed protiv uvoza strane radne snage

VIDEO Tučnjava stranih radnika u Omišu: Najavili novi prosvjed protiv uvoza strane radne snage
Ista udruga sličan prosvjed održala je i u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje se okupilo oko 300 ljudi

'Za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika' novi je prosvjed koji organizira udruga 'Za bolju Hrvatsku', a najavili su ga uz snimku tučnjave stranih radnika u Omišu.

- U petak, 31. listopada, na omiškom mostu izbila je tučnjava među stranim radnicima. Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija strana radna snaga. Od kud ti pravo, od kud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene, napisali su u objavi.

TUŽNA OBLJETNICA 100 fotografija podrške: Novi Sad ujedinjen u tišini za 16 žrtava pada nadstrešnice
100 fotografija podrške: Novi Sad ujedinjen u tišini za 16 žrtava pada nadstrešnice
@boljahrvatska 📣 NAJAVA PROSVJEDA – SPLIT, 09.11. – SPLITSKA RIVA 🇭🇷 📅 Nedjelja, 09. studenog 2025. 🕚 11:00 sati U petak, 31. listopada oko 18:30 sati, na Omiškom mostu izbila je tučnjava među stranim radnicima. Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija strana radna snaga. Od kud ti pravo, od kud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Udruga za bolju Hrvatsku #omiš #omis #dalmacija #migranti #straniradnici ♬ original sound - Bolja Hrvatska

Na snimci se sukobljavaju dvojica muškaraca, a jedan od njih drugoga udara u glavu zaštitnom kacigom. Tu je i treći muškarac koji ih pokušava razdvojiti.

BORBA ZA DOSTOJANSTVO Udruga Sjena dala rok Piletiću: Ima osam dana da kaže kad će početi raditi, inače idu na ulice
Udruga Sjena dala rok Piletiću: Ima osam dana da kaže kad će početi raditi, inače idu na ulice

Kako su najavili, prosvjed će se održati sljedeće nedjelje u 11 sati na splitskoj rivi. Ista udruga sličan prosvjed održala je i u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje se okupilo oko 300 ljudi.

