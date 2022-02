Ispred Palače Srbija u Beogradu, gdje se održava dodjela odlikovanja povodom Dana državnosti, počeo je prosvjed više ekoloških organizacija. Tražili su da se zabrani iskopavanje bora i litija. Aktivisti su, u manjim grupama, blokirali Bulevar Nikole Tesle i Bulevar Mihajla Pupina na Novom Beogradu. Na križanju Ulice antifašističke borbe i Bulevara Mihaila Pupina došlo je do incidenta kada je automobil koji je pokušao probiti blokadu udario mladića: 'Mislio sam da će stati, a on je samo ubrzao. Mislim da sam dobro, nema potreba za Hitnu pomoć.' 'Ovo je moj trofej, za to sam se držao', kazao je mladić pokazujući brisač koji je otkinuo s vozila koje ga je udarilo.