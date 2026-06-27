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VIDEO U Bolu na Braču bageri u akciji, kupači u šoku: 'Buka na plaži je kao smo na gradilištu!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO U Bolu na Braču bageri u akciji, kupači u šoku: 'Buka na plaži je kao smo na gradilištu!'
Foto: Snimio čitatelj 24sata/Benfica FC

Ovo nije jedina lokacija, gradi se i hotel u centru odmah iznad rive, kazao je čitatelj čije je popodnevno uživanje na plaži u Bolu omeo rad građevinske mehanizacije

Građevinska mehanizacija u punom pogonu dok se ljudi na godišnjem odmoru pokušavaju odmoriti. Ovo nije jedina lokacija, gradi se i hotel u centru odmah iznad rive. Zabrana građenja? Očito za neke ne vrijedi, kazao nam je čitatelj čije je popodnevno uživanje na plaži danas oko 15 sati omela buka građevinskih strojeva. 

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Radovi na plaži na Braču VIDEO
Radovi na plaži na Braču | Video: čitatelj/24sata

Na snimci se vide kupači u moru dok se u pozadini vidi i čuje bager. Na pitanje zna li što se to gradi odgovara da se radi nova luka, no ne zna je li to u sklopu toga.

- U svakom slučaju na plaži je buka skoro kao na gradilištu - kazao je. 

Ako je doista riječ o radovima na projektu proširenja luke Bol, oni su započeli u svibnju prošle godine, a cilj je proširiti postojeće kapacitete koji će joj omogućiti odgovoriti na sve veću potražnju u nautičkom turizmu te pomoći da se i Bol pozicionira kao važna lučka točka na jadranskoj obali.

Foto: Snimio čitatelj 24sata/Benfica FC

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, kazao je da su zadovoljni napretkom radova i kako vjeruju da će se sve predviđeno realizirati do početka ljetne sezone kao i da će tijekom ljeta radovi privremeno stati.

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 16 milijuna eura, od čega će se približno 4,5 milijuna eura osigurati iz Fonda za oporavak.

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